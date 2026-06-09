דריסת המפגינים בקפלן: כדורגלן העבר חיים סירוטקין נשלח לשנת מאסר

למעלה משנתיים לאחר האירוע: בית משפט השלום בתל אביב גזר היום (שלישי) שנת מאסר בפועל על כדורגלן העבר חיים סירוטקין, שהורשע בדריסת חמישה מפגינים במהלך מחאה למען החטופים בתל אביב, באפריל 2024. בנוסף למאסר, נגזרו על סירוטקין ארבע שנות פסילת רישיון נהיגה, שישה חודשי מאסר על תנאי ופיצוי לנפגעים בסך כולל של 36 אלף שקלים.

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השופט קבע כי "סירוטקין לא התכוון לפגוע במפגינים, אך לחץ במודע על דוושת התאוצה בזמן שלפני רכבו עמדו אנשים רבים שחצו את הכביש, ובכך נהג בפזיזות ובקלות דעת כלפי הסיכון שיפגע בהם". כאמור, אחת הנפגעות נחבלה בראשה וסבלה משברים בארבע מצלעותיה.

בגזר הדין כתב השופט כי "לא מדובר במקרה של רשלנות בלבד", והדגיש שסירוטקין "יכול היה להמתין עד שהמפגינים יסיימו לחצות את הכביש או להיעזר בשוטר שכיוון את התנועה במקום".

עוד קבע בית המשפט כי "האירוע פגע לא רק בגופם ובנפשם של הנפגעים, אלא גם בתחושת הביטחון של אזרחים המבקשים לממש את זכותם למחאה ולהבעת עמדה במרחב הציבורי".