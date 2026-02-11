מצטרפת לרפ"ק רינת סבן: קצינה נוספת תעתור נגד בן גביר בגין ההחלטה למנוע את קידומה

קצינת המשטרה סגן-ניצב רותי האוסליך הודיעה היום (רביעי) לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שתעתור לבית המשפט על החלטתו למנוע את קידומה.

כזכור, הסערה התפוצצה בתחילת השבוע, כאשר נודע כי בן גביר החליט שלא לקדם את סגן-ניצב האוסליך בדרגה, ולא לקדמה לתפקיד ראש מחלקת חקירות באח"מ.

הסיבות: עמדות שהביעה בכנסת בנושאי חקירות הסתה - שלפי בן גביר מנוגדים למדיניותו. לדברי השר, נעשו כשלים חמורים בהתנהלותה, אשר אינם מאפשרים את קידומה לתפקיד בכיר ורגיש במערך החקירות.

לפי עמדת השר, הקצינה האוסליך הוציאה תחת ידה מכתב רשמי וחתמה עליו תוך שימוש בתואר ובתפקיד שאליהם לא מונתה ולא קודמה בפועל, בשעה ששאלת מינויה עדיין הייתה מצויה בבחינה על ידי השר הממונה, בהתאם לחוק. לטענתו מדובר בהתנהלות חמורה שעד למועד קבלת ההחלטה לא זכתה לכל הסבר או התייחסות מצד הקצינה.

בכך סגן-ניצב האוסליך מצטרפת לרפ"ק רינת סבן, עוזרת ראש אגף החקירות שהעידה במשפט תיקי האלפים המתנהל נגד נתניהו. רפ"ק סבן עתרה לבג"ץ בעקבות סירובו של בן גביר לקדם אותה בדרגה, ובשבוע שעבר בג"ץ הורה לבן גביר להעניק לסבן דרגת סגן-ניצב.

בפסק הדין נקבע כי סירוב השר עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, ושלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".