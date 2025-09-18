ועדת גרוניס סיימה את דיוניה להיום: זיני יופיע בפניה בראשון הקרוב

מומלצים -

ועדת גרוניס למינוי בכירים סיימה היום (חמישי) את הדיון במינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. הם צפויים להתכנס לדיון נוסף ביום ראשון, במהלכו חברי הוועדה צפויים לראיין את זיני והרמטכ"ל אייל זמיר. ל-i24NEWS נודע, כי לא הוצג לוועדה שום מידע המעלה פגם בטוהר המידות של זיני. היום ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ומ"מ ראש השב"כ ש' באו בפני הוועדה.

במידה והרמטכ"ל יאשר ביום ראשון את טענת זיני שהוא לא פעל מאחורי גבו - בכך תסתיים הבדיקה ומועמדותו תאושר. ההמלצה כנראה תהיה רק אחרי החג ואז הממשלה תאשר.

רא"ל זמיר צפוי להסביר האם זיני הלך לראש לראש הממשלה בנימין נתניהו בניגוד לנוהל כחלק מהבדיקה האם הליך מינויו היה תקין.

נציין כי מוקדם יותר היום, ארבעה ראשי שב"כ לשעבר, יורם כהן, עמי אילון, כרמי גילון ונדב ארגמן, פנו היום (חמישי) לוועדת גרוניס והביעו את התנגדותם למינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. הארבעה שלחו מכתבים לוועדה, והסבירו את עמדותיהם בנושא - לצד נימוקים רבים.

הראשון מביניהם הוא כהן, שכיהן כראש השב"כ ממאי 2011 עד למאי 2016. "קיים חשש לפיו זיני יופעל הלכה למעשה על ידי מי שמינה אותו ויעשה שימוש בסמכויותיו - לרבות סמכויות ביטחוניות ואזרחיות - באופן שאינו עומד באמות מידה מקצועיות וייתכן שלא בהתאם לחוק", כתב.

i24NEWS

במקביל, כפי שפרסם פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מאירה שלחה לוועדה מכתב, באמצעות המשנה שלה גיל לימון, הממליץ לה לבקש את התייחסות זיני לפרסומים ולטענות בעניינו. עם זאת, היא אינה ממליצה לפסול אותו, ולא טוענת כי הפר צו של בג"ץ או הנחייה משפטית שחייבה אותו.