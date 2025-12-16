בעקבות פניית i24NEWS: הנספח הסודי של ראשי שב"כ לשעבר נגד זיני לשופטי בג"ץ נחשף היום (שלישי) לראשונה. מן המסמך המסווג עולה, כי נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, חששו מכך שלזיני אין את הניסיון המקצועי הרלוונטי לתפקיד.

הם כתבו כי זיני "מצוי ב'פער מובנה' ובעמדת נחיתות, וכי חוסר בכישורים אלו פוגע ביכולתו לבסס עצמאות מקצועית מול הדרג המדיני". עוד טענו כי ראש השירות חייב להיות בעל "הבנת עומק בארגונו ובמקבילים לו" ומי שצמח בתרבות של עבודה בין שרותית".

בנוסף טענו השלושה כי יש לזיני חוסר יכולת או נכונות לטפל בטרור יהודי וחתרנות מדינית. הם כתבו כי ראש שירות שאינו רואה בסיכול טרור יהודי וחתרנות מדינית את אחת המשימות החשובות, או שנתפס בציבור כמי שמחויבותו לכך מוגבלת - לא יוכל למלא את תפקידו.

נושא נוסף שנכתב הוא "בעייתיות בהסדרי ניגוד עניינים". ישנו טיעון לפיו לא ניתן לפתור את הקושי באמצעות "הסדר ניגוד עניינים". נטען כי לא מתקבל על הדעת למנות אדם שנאסר עליו (משפטית או ערכית) לטפל בחלק קריטי מפעילות השירות, כמו הטרור היהודי.

נקודה נוספת שנרשמת היא פגיעה בעצמאות שיקול הדעת. הם קשרו בין רמה מקצועית לבין עצמאות. נטען כי מי שחסר את המשקל המקצועי יתקשה להיות בלתי תלוי בהפעלת סמכויות, במיוחד כאלו הנוגעות לחיי אדם וזכויות אזרח.

הם כתבו גם על סכנה לפוליטיזציה והשפעה על בחירות. הנושא הזה רלוונטי במיוחד בהקשר של שנת בחירות. נטען כי ראש השירות חייב להיות נקי מכל משוא פנים פוליטי כדי להגן על הליך הבחירות, לרבות הגנה על זכות ההצבעה של ערביי ישראל ומניעת מניפולציות. ישנו חשש משתמע שמועמד שאינו עצמאי לחלוטין לא יעמוד בפרץ מול לחצים פוליטיים.

כזכור, שלושה ראשי שב"כ לשעבר, נדב ארגמן, כרמי גילון ועמי איילון, עתרו לבג"ץ נגד מינויו של האלוף בדימוס דוד זיני לראשות שב"כ. במסגרת העתירה הם צירפו בין היתר מסמך סודי, הנוגע לאתגרי השירות. הם סירבו להעבירו אפילו לזיני בעצמו, גם לאחר כניסתו לתפקיד, מככיוון שהוגדר חסוי ורגיש.