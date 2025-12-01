בבוקר פתיחת משפטו: בן גביר חתם על מינוי סנ"צ עמית פולק

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, חתם היום (שני) על מינויו של סגן-ניצב עמית פולק לתפקיד ראש ענף שיטור וקהילה במחוז חוף. החתימה התבצעה בבוקר בו נפתח משפטו של פולק, המואשם בעבירות של תקיפה ושיבוש הליכי משפט.

"אני חותם על כתב מינוי לקצין מעולה, אחד מהמקצוענים ביותר במשטרת ישראל, עמית פולק", אמר השר בן גביר במעמד החתימה. "קצין שנרדף, שעשו לו שיימינג על ידי כל מיני אנרכיסטים... אני חושב שהוא קצין מצוין". יש לציין כי על פי פרשנינו לענייני משטרה משה שטיינמץ, לא מדובר בקידום בדרגה אלא במינוי לתפקיד מחוזי.

המינוי השנוי במחלוקת מגיע לאחר סאגה משפטית ארוכה. במאי 2025, הגישה המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) כתב אישום נגד פולק, אז מפקד תחנת חדרה, בגין תקיפת אזרח במהלך הפגנה מול בית ראש הממשלה בקיסריה שנה קודם לכן. על פי האישום, פולק דחף וחנק את המפגין, ולאחר מכן הורה לעצור אותו.

בנוסף, הוא מואשם בשני סעיפים של שיבוש מהלכי משפט. על פי האישום, כאשר זומן לחקירה, שיקר פולק וטען כי הטלפון הנייד שלו נשבר, בעוד שבפועל השאיר אותו בביתו והמשיך להשתמש בו. בהמשך, לאחר שבית המשפט הורה להשיב את הטלפון לחזקת מח"ש, פולק ורעייתו הואשמו כי פעלו להעלים את המכשיר, ולבסוף השליכה אותו רעייתו לים.

לצד כתב האישום, פולק היה מעורב בחקירות נוספות. במרץ 2025 נחקר בחשד שניסה לבטל ארבעה דוחות מהירות שנרשמו לחובתו בתוך תשעה ימים, בטענה כוזבת שהיה בנסיעות מבצעיות. אחד הדוחות תיעד אותו נוהג במהירות של 94 קמ"ש, כ-300 מטרים בלבד מתחנת המשטרה שעליה פיקד.