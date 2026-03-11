פרסום ראשון: עמדת הפרקליטות שממתינה להכרעת היועמ"שית בפרשות יועצי רה"מ

פרסום ראשון: פרקליטות המדינה גיבשה את המלצותיה בפרשת "קטאר-גייט", כך פרסם הערב (רביעי) לראשונה פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי. ההמלצות כוללות הגשת כתבי אישום נגד יונתן אוריך בשלוש פרשות שונות, וגם אלי פלדשטיין ושרוליק איינהורן "יזכו" לשני כתבי אישום.

ל-i24NEWS נודע, כי השבוע הייתה צריכה להיערך פגישה מכרעת אצל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שמטרתה היא לקבוע סופית את כתבי האישום, הנאשמים ואת הסעיפים - אך היא בוטלה ברגע האחרון, והמערכה באיראן מעכבת את תיאומה מחדש.

עוד נודע, כי עמדת הפרקליטות בנוגע לאוריך, היא כי יש להגיש נגדו כתב אישום בפרשת הבילד, בגין מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וגם על השמדת ראיה.

בנוסף, בפרשת "קטאר-גייט" הוא צפוי להיות מואשם גם בפרשה העיקרית, בה מעורב פלדשטיין - העברת מסרים פרו-קטאריים לציבור בישראל. בגינה, הפרקליטות מבקשת לייחס לו עבירות של מגע עם סוכן חוץ וגם עבירת תיווך לשוחד.

לצד זאת, היא ממליצה להעמידו לדין גם בפרשה נוספת, שחשף עמיתנו בר פלג, של העברת מסרים פרו-קטאריים לקהילות יהודיות בחו"ל. איינהורן יואשם בפרשת "קטאר-גייט" על מעלליו עם פלדשטיין וגם בפרשת הבילד על חלקו בהדלפת הידיעה הסודית.

בנוסף, על פי עמדת הפרקליטות והמשטרה, צחי ברוורמן צריך לעמוד לדין בכפוף לשימוע בפרשת הפגישה הלילית. על פי טענת המשטרה והפרקליטות, יש די ראיות כדי להעמידו לדין.

ההחלטה הסופית היא של היועצת המשפטית לממשלה, והיא צפויה להתקבל בהקדם, בכפוף לאילוצי לו״ז המלחמה.