קוצרה בשלוש שעות: נמשכת עדותו של נתניהו בבית המשפט
הדיון צפוי להסתיים בשעה 13:00 - לאחר שקוצר בפעם השנייה השבוע • נתניהו התייחס למספר נושאים בהם קשריו עם מילצ'ן ואדלסון • הדברים מגיעים לאחר שאתמול עסק הדיון ביחסים של ראש הממשלה עם "ישראל היום"
חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים נמשכת גם היום (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר הדיון צפוי להסתיים בשעה אחת בצהריים. במהלך עדותו, הוא התייחס למספר נושאים בהם קשריו עם ישראל היום ועם המיליארדרים שלדון אדלסון וארנון מילצ'ן.
אתמול עסק הדיון ביחסים של ראש הממשלה עם "ישראל היום", במהלך הדיון אמר ראש הממשלה: "זה ברור שהוא כלי תקשורת עם אוריינטציה ימנית אבל הוא נשאר חלש. מה הוא קובע בכלל? מישהו שומע אותו? כלום. אין לו שום השפעה ואמרתי את זה לשלדון".
מעטפה הוכנסה לראש הממשלה - שיצא לשוחח עם המזכיר הצבאי
תירוש: "אחדד עוד נקודה מתוך דברים ונראה לי שנסכים - התגייסת לזה לא רק כי זה קשור לבני משפחתך שכואב להם וזה טבעי אלא גם ראית בזה מתקפה עליך".
נתניהו: "מתקפה בבחירות, זה נורא לעשות. קודם כול השמצה גדולה נגד רעייתי והשחרה של טוהר המידות וכו' ונועד להשיג יעד פוליטי. יש התקפות שבמהלך הזמן מתברר שפחות רואים את זה. ברגע שזה מוחצן ומקבל גם ביטוי נגדי בכלים אחרים זה פוגע פחות"
תירוש: "איך פוגע?"
נתניהו: "ניסיון לנייד קולות"
תירוש: "ודאי תסכים איתי שפרשיות לא חיוביות שנקשרו למשפחתך, כמו כמו מני נפתלי, דוח המבקר, התנהלות במעון, הפריעו לך וכאבו מטבע הדברים. הסיקור בעניין הפריע לך, ובעניינים אלה גם אתה לא טענת לרגע שהסיקור בעניין זה לא חשוב לך ואפילו אמרת שהתגייסת לעניין".
נתניהו: "היו כמה פרשיות שנגעו בשאלת טוהר המידות, להראות שחיתות. אני כל הזמן נשוא המטרה וזה אחד הכלים שמנסים לעשות, באגס באני, סיגרים וזה אחד מהדברים האלה. ניסו גם לאורך השנים בנסיעות, דברים אחרים, חקרו אותי הנסיעות לכאורה שעשיתי דאבל בוקינג ובהרבה דברים אחרים. הם טיפחו את פרשת מני נפתלי ופרשת המעונות, פרשת החמגשיות. החשיבות הייתה קודם כול במתקפת טוהר המידות שלי ושל משפחתי, ודאי, זה דבר שמחייב פעולה זו לא רכילות וזה לא כתבות על באמת פעילות שגרתית זו התקפה ישירה ובמקרים האלה התגייסתי. זה גם היה ערב בחירות אגב. לא כל דבר שכותבים על רעייתי נוגע בי באותה מידה ולא כל מה שכותבים על רעייתי מגיעים אליי זה שיטפון ענק. כמו שאמרתי הגעתי לחלק קטנטן מזה ולמה הגבתי? לדברים שחשבתי שמזיקים או פוגעים במיוחד. מני נפתלי ונושא המעונות, אלה הדברים החזקים שאני זוכר להם התגייסתי ונתתי תשומת ליבי ולא לכל כתבה או השמצה, אין לזה סוף"
תירוש: "חושבת שהסכמת בדיון אתמול שרעייתך מייחסת חשיבות יתרה לויזואליה ולתמונות בכתבות?"
נתניהו: "אני לא יכול להגיד לך כמה מייחסת או לא - כי לא עסקתי בזה. מעבר לכך, אגיד לכם שמילצ'ן מדבר עם אשתי שעות. אמרתי אתמול ואחזור גם היום שיחסית, לא פסלתי כל תמונה ולא הלכתי גם לכיוון השני, יחסית. זה נכון, אני מייחס לזה פחות חשיבות, ורעייתי ביחס אליי מייחסת לזה יותר חשיבות. כמו הזמן אצל ספר במספרה. אני מבלה שם פחות זמן"
נייר הועבר לנתניהו - שיצא מהאולם כדי לקרוא אותו. במקביל: הפרקליטים ממשיכים בדיון
התובעת יהודית תירוש: "מר מילצ'ן אישר בעדותו בהקשר למתן תכשיט בגובה מעל עשרת אלפים שקלים, דברים שאמר בחקירה לפיהם אתה התקשרת אליו, אתה אמרת לו שרעייתך 'שותתת דם', ששוחטים אותה בתקשורת ולכן ביקשת עזרתו במתן התכשיט. בדברים שמר מילצ׳ן אישר עולה שאתה מודע לעומק הטענות שלה בעניין זה וזה אפילו מניע אותך לפעולה, לבקש ממנו עזרה במתן התכשיט".
נתניהו: "אני לא יכול להתייחס לדברים שהוא אומר"
תירוש: "לא נכון?"
נתניהו: "לא"
נתניהו לתובעת תירוש: "היחס שלי לישראל היום לא היה 'תכתבו עליי כך וכך', זה לא משהו שלא היה מעת לעת וכל פוליטיקאי נמצא שם. הביקורת אגב, שלא שינו את הצופן והדנ"א ואימוץ העמדות שאני מאמין בהם. למעשה שנים לא מעטות העיתון הזה היה כלי התקשורת הימני היחיד במדינה. גם אם אמרתי לו תחזק… בנוסף, לגבי דברים שהיו קשורים בי מעת לעת דיברתי עם שלדון אדלסון לא פחות על השינויים שהוא צריך לעשות בנשכנות העיתון מול טענות השווא על איראן והמדינה הפלסטינית בנושאים פופוליסטים כלכליים, שחלקם גם קשורים אך לא עסקתי בהם והמגע של אשתי איתו, לא איתו אך דיברה עם מירי, בדרך כלל זה היה בנפרד"