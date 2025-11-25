קוצרה בשלוש שעות: נמשכת עדותו של נתניהו בבית המשפט

תירוש: "אחדד עוד נקודה מתוך דברים ונראה לי שנסכים - התגייסת לזה לא רק כי זה קשור לבני משפחתך שכואב להם וזה טבעי אלא גם ראית בזה מתקפה עליך".

נתניהו: "מתקפה בבחירות, זה נורא לעשות. קודם כול השמצה גדולה נגד רעייתי והשחרה של טוהר המידות וכו' ונועד להשיג יעד פוליטי. יש התקפות שבמהלך הזמן מתברר שפחות רואים את זה. ברגע שזה מוחצן ומקבל גם ביטוי נגדי בכלים אחרים זה פוגע פחות"

תירוש: "איך פוגע?"

נתניהו: "ניסיון לנייד קולות"