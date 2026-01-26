נתונים דרמטיים לאחר האסון: רק 21% מהפעוטות בירושלים במסגרות מפוקחות

מרכז המחקר והמידע של הכנסת חשף היום (שני) במהלך דיון חירום של ועדת החינוך והוועדות לזכויות הילד והעבודה והרווחה, כי במהלך שנת הלימודים תשפ"ה כי במספר רשויות בארץ, בעיקר בפריפריה ובחברה הערבית, שיעור הפעוטות הנמצאים במסגרות מפוקחות נמוך במיוחד. מהנתונים עולה כי בירושלים רק 21% מהפעוטות משולבים במסגרות מפוקחות, בעוד ברשויות אחרות המספרים יורדים אף לפחות מ-15%.

המספרים גבוהים גם ברשויות גדולות נוספות, כמו תל אביב, רהט, בני ברק ובית שמש. על פי נתוני הכנסת, קיים פער של עשרות אלפים בין מספר הילדים עד גיל שלוש הרשומים ברשויות המקומיות לבין התפוסה בפועל במעונות יום ומשפחתונים מפוקחים. בירושלים לבדה הפער עומד על כ-55 אלף פעוטות.

בניגוד לכך, ברשויות כמו נס ציונה, הר אדר וראש פינה, ישנו שיעור גבוה מאוד של שילוב פעוטות במעוני יום ומשפחתונים מפוקחים, עם מספרים המגיעים למעל 90%.

הדיון בכנסת בא על רקע האסון בשבוע שעבר בו מתו שני פעוטות בני שלושה וארבעה חודשים במעון בירושלים אשר פעל ללא רישיון. ועדת החינוך כעת מקדמת הצעת חוק להקמת רשות לגיל הרך אשר תסדיר עם משרד החינוך את הטיפול בגיל הרך בצורה מקיפה. למרות שהדיון הוגדר כדיון בכנסת חירום ומתקיים בשיתוף שלוש ועדות, משרד האוצר לא שלח נציג.