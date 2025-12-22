הישראלים שמנסים ליישב את הגולן הסורי ומסתננים שוב ושוב

תופעה מטרידה בגבול הצפון: מספר קבוצות אידיאולוגיות חצו לאחרונה את גדר הגבול בניסיון להתיישב בסוריה. אחת מהבולטות שבהן, מכנה את עצמה "חלוצי הבשן" כבר מושכת תשומת הלב ומעסיקה את כוחות הביטחון. כתבנו ינון שלום יתח פגש היום (שני) את הפעילים ושמע מהם על המאבק שמבחינתם רק התחיל.

מוקדם יותר היום, שבעה אזרחים ישראלים פרצו את הגבול ונכנסו לשטח סוריה. כוחות צה"ל קפצו לנקודה, איתרו אותם והחזירו אותם בבטחה לשטח ישראל. החשודים שנתפסו יועברו להמשך טיפול המשטרה.

ל-i24NEWS נודע כי הצעירים כבר ניסו לחצות את הגבול גם אתמול ואף הגיעו למרחב גדר המערכת במרכז רמת הגולן. בשל כך, בצה"ל הזמינו ניידת משטרה והצעירים נלקחו לתחנת המשטרה בקצרין. במהלך הלילה שוחררו ללא הגבלות - והבוקר הם כבר חצו שוב את הגבול לסוריה. במשטרה טענו: "אחרי שהובן שהם לא ביצעו שום עבירה - הם שוחררו".