הדילמה שקורעת את הכיס: כמה לשים בצ'ק לחתונה?

מומלצים -

הדילמה הזאת פוגשת את כולנו עם קבלת הזמנת לחתונה, ובין אם מדובר בחברים קרובים או בקולגות לעבודה – לרובנו בכלל לא ברור כמה מצופה שנשים בצ'ק.

סרטון טיקטוק חדש של כוכבת הרשת אודיה פינטו שנישאה לפני כחודש באירוע מרהיב ויקר במיוחד, הצית דיון סוער ברשתות, סביב השאלה מה הסכום שנכון לתת כמתנה לחתונה. אלפי טוקבקים זעמו שתרבות הצ'קים שרק תופחת הפכה לכמעט בלתי אפשרית.

יוקר המחייה בישראל רק עולה, ואיתו גם מחירי האולמות, סידורי הפרחים, השמלה, החליפה ועוד, אך הרצון של זוגות רבים לכסות החתונה בעזרת האורחים, נותר כשהיה.

ובאשר לזוג המאושר הפנקס פתוח והיד רושמת, טבלאות החישובים הוותיקות שמראות הביא כל מוזמן עדיין כאן, ומנהגי עדות שונות, כמו הדבקת כסף על החתן והכלה, או הקראת הסכומים שהביאו האורחים, הפכו את האירוע למתוח עוד יותר.

אז על השאלה כמה באמת צריך לשים בצ'ק – אין לנו עדיין תשובה, או נוסחה קבועה לתת, אבל אולי שווה לזכור לרגע שמהות עסקי החתונות, היא פשוט לחגוג אהבה עם האנשים הכי קרובים, ולא בהכרח לקרוע את הכיס.

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב (רביעי) במהדורה המרכזית - בתחילת העמוד