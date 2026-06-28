מנציחים את שני בכל פרט: הכאב וההתרגשות בחתונת אחותה של נרצחת הנובה

יש חתונות שמתחילות בסיפור אהבה, ויש חתונות שנושאות איתן גם געגוע שאי אפשר לתאר במילים. כמעט שלוש שנים חלפו מאז הירצחה של שני גבאי במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, ואמש אחותה הגדולה ניצן התחתנה עם בחיר ליבה בעשר שנים האחרונות - מאור.

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ההכנות לחתונה של הזוג הצעיר הזה לא היו שגרתיות, זה היה ברור לכולם ששני תוזכר בחתונה - בכל פרט, בכל החלטה ובכל פעימת לב. שני הייתה חברתה הטובה ביותר של ניצן, והשתיים היו בלתי נפרדות.

ואז, בדרכה לאחד הרגעים שכל כלה מחכה לו יותר מכל - מדידת שמלת הכלה, חלף על פני רכבה אמבולנס. זה לא היה סתם אמבולנס, אלא האמבולנס שתרמה המשפחה לזכרה של שני, ועליו התנוססה תמונתה. כמה דקות לאחר מכן, ניצן כבר עומדת מול המראה, וההתרגשות עולה.

לניצן היה חלום אחד, לחזור למקום שבו המשפחה הייתה שלמה. היא בחרה להתחתן בדיוק באותו אולם שבו התחתן אחיה אביאל, שלושה חודשים בלבד לפני ששני נרצחה.

ניצן רצתה להרגיש, ולו לערב אחד, שהזיכרון ההוא חוזר לחיים. וכשנכנסים אל האולם, מבינים מיד שלא מדובר בעוד חתונה סטנדרטית. מול החופה ניצב דיוקן ענק של שני, בדמות מלאכית, שיצר אמן הגרפיטי בנצי לבקשתה של ניצן כדי שלאורך כל הערב, שני תהיה נוכחת.

שני הייתה נוכחת בחתונה לא רק בציור, אלא בכל פינה ופינה, בכל סיפור, בכל דמעה ובכל חיוך. ניצן ומאור עומדים להתחיל את חייהם המשותפים, אבל בעבור ניצן היא יודעת שברגע הזה הייתה אמורה לעמוד לצידה שני, שתסדר לה את השיער, את השמלה ותנגב לה את הדמעות מההתרגשות.

ואז מגיע הרגע שעוצר את הנשימה, ניצן ומאור מתחילים לצעוד אל החופה ופתאום נשמע קולה של שני. זו ברכה למאור וניצן בקולה של שני שנוצרה בבינה המלאכותית. אי אפשר להבחין כבר בין דמעות של אושר לדמעות של געגוע, ונדמה שלכמה רגעים, המרחק בין החיים לבין הזיכרון פשוט נעלם.

אי אפשר להחזיר את מי שאיבדנו, ואי אפשר באמת למלא את החלל ששני הותירה אחריה אבל משפחת גבאי הוכיחה שאפשר לבחור אחרת. לא להשאיר את האהבה מאחור, אלא לקחת אותה קדימה - לתוך החופה, הריקודים ולתוך החיים החדשים. או כמו ששני תמיד: "no time for drama".