שנתיים לאחר הטבח: נשק של נוח'בות אותר בגן ילדים בבארי

יותר משנתיים לאחר הקרב בקיבוץ בארי, היום (רביעי) אותרו כלי נשק ומכשירי קשר של מחבלי חמאס בגן ילדים בקיבוץ.

הבוקר במהלך עבודות שיקום קיבוץ בארי התקבל דיווח מצוותי שיקום אזרחיים הפועלים בקיבוץ, על הימצאות אמצעי לחימה במבנה גן ילדים. חבלני המשטרה של המחוז הדרומי הגיעו למקום, ובבדיקה עלה כי מדובר בנשקים מסוג קלאצ’ניקוב טעונים ודרוכים, לצד מכשירי קשר ששימשו את מחבלי חמאס במהלך מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר על הקיבוץ.

האמל״ח נותר בשטח מאז הקרבות הקשים שניהלו שוטרי מחוז דרום, שבלמו את התקדמות המחבלים לעומק המדינה והצילו חיי אדם רבים.

חבלני המשטרה של המחוז הדרומי נטרלו את האמל״ח באופן מבוקר וללא חריגים.