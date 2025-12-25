בשורה לתושבים: העיר שתצטרף לקו האדום של הרכבת הקלה

מאריכים את הקו האדום דרומה: משרד התחבורה ומשרד האוצר חתמו היום (חמישי) על הסכם הבנות עם עיריית ראשון לציון, שבמסגרתו יתווספו עוד ארבע תחנות חדשות לקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן - תחנה אחת נוספת בבת ים, ועוד שלוש תחנות בראשון לציון.

על פי המזכר, הקו יוארך בכשלושה קילומטרים של מסילה, עליה יוקמו ארבע התחנות העיליות החדשות: תחנת מנחם בגין בבת ים, תחנת כורש, תחנת רחבעם זאבי ותחנת שמעון ישראלי במסוף משה דיין בראשון לציון.

תחנת שמעון ישראלי צפויה לשמש כהאב תחבורתי מרכזי שיחבר בין הקו האדום, הקו הירוק והקו החום העתידי, לצד חיבור לרכבת ישראל ולמסילת 431.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה בטקס החתימה על המזכר: "הקו יפתח בפני מאות אלפי תושבי גוש דן הזדמנויות חדשות של חיבור לעבודה, ללימודים ולמרכזי תעסוקה".

ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסטליך: "זה לא סוד שנלחמנו על הארכת הקו האדום מתוך אמונה שהדבר חשוב ואף הכרחי להתפתחותה של ראשון לציון ולהוספת אזורי תעסוקה ופנאי. היו אז מי שתקפו אותנו על המהלך, אבל כשזה מגיע לטובת העיר – זה כל מה שעומד לנגד עינינו. אני מברך על חתימת ההסכם שישפיע רבות על עתידה של העיר ועל החיים בה".

נוסף על שלוש התחנות העתידיות של הקו האדום, הקו הירוק של הרכבת הקלה צפוי לעבור גם הוא בראשון לציון, שניהם בחלקה המערבי של העיר. מועד פתיחתו המשוער של הקו ירוק הוא בשנת 2028.