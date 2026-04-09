סקר i24NEWS: הציבור חצוי בשאלת הניצחון על איראן - אך דורש הכרעה בלבנון

מחצית מהציבור הישראלי סבור כי ישראל לא ניצחה במלחמה מול איראן, כך עולה מנתוני סקר i24NEWS בשיתוף מכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, שמתפרסמים היום (חמישי) במהדורה המרכזית בערוץ 15.

הנתונים משקפים חברה מפולגת עמוקות סביב השאלה האסטרטגית של תוצאות המערכה, כאשר רק 45% מהנשאלים מגדירים את המצב כניצחון ישראלי. הפער הפוליטי בולט במיוחד: 69% מתומכי הקואליציה חשים תחושת ניצחון, לעומת 18% בלבד בקרב מצביעי האופוזיציה שחשים כי היעד לא הושג.

חוסר שביעות הרצון הציבורי מתרחב גם למישור הדיפלומטי, כאשר 50% מהישראלים מביעים התנגדות להפסקת האש עם איראן שעליה הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. רק 41% מהמדגם הכללי תומכים בצעד של הנשיא האמריקני. באופן מעניין, ההתנגדות להפסקת האש חוצה מחנות פוליטיים, כאשר 50% מתומכי הקואליציה ו-49% מתומכי האופוזיציה מביעים התנגדות למהלך, מה שמעיד על רצון ציבורי רחב בהמשך הלחץ הצבאי על טהראן.

למרות הספקות לגבי תוצאות המלחמה, ראש הממשלה בנימין נתניהו זוכה לציון חיובי על אופן ניהול המערכה מצד רוב הציבור. 54% מהנשאלים הגדירו את תפקודו כטוב מאוד או די טוב, בעוד ש-35% הגדירו אותו כגרוע במידות משתנות.

גם הנשיא דונלד טראמפ נהנה מאמון גבוה יחסית בקרב הקהל הישראלי, כאשר 52% מהמשיבים הביעו שביעות רצון מתפקודו בניהול המלחמה, זאת למרות ההסתייגות הציבורית מהסכם הפסקת האש שקידם מול המשטר האיראני.

הקונצנזוס הלאומי הרחב ביותר במחקר נרשם בסוגיית המלחמה בלבנון, שם 82% מהישראלים דורשים להמשיך בלחימה עד לפירוק מוחלט של ארגון חיזבאללה מנשקו. מדובר בהסכמה חוצת מחנות נדירה במציאות הפוליטית הנוכחית: 95% מתומכי הקואליציה ו-66% מתומכי האופוזיציה מאוחדים בדעה כי אין לסיים את המערכה בצפון ללא הכרעה ברורה ופירוק התשתיות הצבאיות של ארגון הטרור.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-9 באפריל 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 532 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.