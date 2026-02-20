"בארץ הגיבורים": האיש שהקים את אתר ההנצחה הגדול במדינה

אמיר חודורוב, בנו של השוער המיתולוגי וטייס קרב בעברו, לא חשב שחייו ישתנו כך אחרי 7 באוקטובר • ממיצג אחד לנרצח בנובה, הוא יצר מפעל הנצחה עצום עם מאות תמונות • אלו הסיפורים שרודפים אותו בלילות

i24NEWS
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
רעים, מתחם הנצחה לנרצחי פסטיבל "נובה"
רעים, מתחם הנצחה לנרצחי פסטיבל "נובה"חיים גולדברג/פלאש 90

במסגרת סדרת הכתבות "בארץ הגיבורים", יצא שמעון אלקבץ למסע מרגש בעקבות סיפורו הבלתי נתפס של אמיר חודורוב. 

Video poster
סיפורו הבלתי ייאמן של האיש מאחורי אתר ההנצחה הגדול במדינה - במתחם הנובה

חודורוב, בנו של שוער הכדורגל האגדי יעקב חודורוב ומי ששירת כטייס קרב בחיל האוויר, לא דימיין לעצמו כיצד טבח השבעה באוקטובר יהפוך את עולמו וישנה את מסלול חייו. זמן קצר לאחר האסון במסיבת הנובה, קיבל חודורוב פנייה צנועה ממשפחה שכולה בבקשה להכין מיצג זיכרון לבנם שנרצח, פנייה שהתגלתה כיריית הפתיחה למפעל הנצחה לאומי.

יותר משנתיים אחרי אותו בוקר נורא, הפרויקט של חודורוב צמח לממדים עצומים והפך לאתר ההנצחה הגדול במדינה, הכולל מאות תמונות ומיצגים שמספרים את סיפורם של הנרצחים.

 אלקבץ התלווה לחודורוב בדרכו לחנוך את במת הזיכרון המצמררת שהוקמה במתחם, ושמע ממנו על התהליך האישי המורכב, על המעבר מעולם הטיס לעולם השכול והזיכרון, ועל הסיפורים הקשים ששמע מהמשפחות ואשר ממשיכים לרדוף אותו גם בלילות. המפגש חושף את דמותו של הגיבור מאחורי מפעל ההנצחה, האיש שלקח על עצמו משימה לאומית מתוך הכאב הפרטי והקולקטיבי.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות