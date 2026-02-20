"בארץ הגיבורים": האיש שהקים את אתר ההנצחה הגדול במדינה

במסגרת סדרת הכתבות "בארץ הגיבורים", יצא שמעון אלקבץ למסע מרגש בעקבות סיפורו הבלתי נתפס של אמיר חודורוב.

חודורוב, בנו של שוער הכדורגל האגדי יעקב חודורוב ומי ששירת כטייס קרב בחיל האוויר, לא דימיין לעצמו כיצד טבח השבעה באוקטובר יהפוך את עולמו וישנה את מסלול חייו. זמן קצר לאחר האסון במסיבת הנובה, קיבל חודורוב פנייה צנועה ממשפחה שכולה בבקשה להכין מיצג זיכרון לבנם שנרצח, פנייה שהתגלתה כיריית הפתיחה למפעל הנצחה לאומי.

יותר משנתיים אחרי אותו בוקר נורא, הפרויקט של חודורוב צמח לממדים עצומים והפך לאתר ההנצחה הגדול במדינה, הכולל מאות תמונות ומיצגים שמספרים את סיפורם של הנרצחים.

אלקבץ התלווה לחודורוב בדרכו לחנוך את במת הזיכרון המצמררת שהוקמה במתחם, ושמע ממנו על התהליך האישי המורכב, על המעבר מעולם הטיס לעולם השכול והזיכרון, ועל הסיפורים הקשים ששמע מהמשפחות ואשר ממשיכים לרדוף אותו גם בלילות. המפגש חושף את דמותו של הגיבור מאחורי מפעל ההנצחה, האיש שלקח על עצמו משימה לאומית מתוך הכאב הפרטי והקולקטיבי.