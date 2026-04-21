ממשיכי הדרך: בני המשפחה שבחרו במדים בעקבות יקיריהם שנפלו

מאחורי כל הודעת "הותר לפרסום" מסתתר עולם ומלואו: פנים, שמות, וסיפורי גבורה שנקטעו בטרם עת. ביום הזיכרון הזה, בכתבה ששודרה הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו אלי לוי יצא לפגוש את אלו שבחרו להפוך את השכול לעשייה - בני משפחה שבחרו להמשיך לשרת במשטרה ובמשמר הגבול, בדיוק במקום שבו שירתו יקיריהם שנפלו בקרב.

אלכסנדרה ומקסים: "הבנתי שזה הסימן שלי"

התחנה הראשונה היא אנדרטת מג"ב. שם פגש לוי את רס"ל אלכסנדרה ריז'קוב קצץ, אחותו של רס"ם מקסים ריז'קוב ז"ל. מקסים, שהיה מוכר לרבים ככוכב "נינג'ה ישראל", היה ספורטאי מצטיין ואדם צנוע שסייע לכולם. הוא נפל בפעילות מבצעית באיו"ש לאחר ה-7 באוקטובר, כשכוחו חיסל מחבלים שתכננו פיגוע.

אלכסנדרה מספרת על הקשר העמוק ביניהם, ועל הרגע שבו החליטה שאינה פושטת את המדים. "כבר בשבעה אמרתי למפקדים שאני רוצה להיות על מדים", היא נזכרת. עבורה, השירות הוא דרך להמשיך את דרכו. היא אף קראה לבנה שנולד לאחרונה "ליאון מקסים", כדי שיגדל על הערכים של דודו הגיבור. בהקלטה האחרונה שהותיר מקסים, נשמע קולו המרגיע: "הכול יהיה מצוין, בקרוב נרים צ'ייסר או בירה ביחד".

מתן ויגאל: מורשת של חבלן ולוחם

בתחנת המשטרה ברהט פוגש אלי לוי את רס"ם מתן אילוז, רכז מודיעין שבחר להמשיך את דרכו של אביו, רס"ם יגאל אילוז ז"ל. יגאל, חבלן משטרה ותיק, נפל בקרב הירואי באופקים ב-7 באוקטובר. הוא היה הראשון שהסתער, כשהוא אומר לשוטרים שאיתו: "כולם מאחוריי, אני ממוגן".

מתן ואימו, רווית, עומדים מול קיר הזיכרון בתחנה. רווית מספרת על הקושי לשלוח בן נוסף לשירות בביטחון לאחר האובדן הכבד, אך על ההבנה שזו הדרך היחידה. "הילד צודק, זה מה שלימדנו אותם – שאנחנו אוהבים את המדינה, ואם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו", היא אומרת בכאב מהול בגאווה.

סיפוריהם של אלכסנדרה ומתן הם עדות חיה לכוחה של הרוח הישראלית – דור שממשיך לצעוד בנתיב שהתוו יקיריהם, מתוך תחושת שליחות עמוקה ואהבת המולדת, גם כשהלב שבור.