חזרה לשגרה: מספר עיריות ומועצות ברחבי הארץ הודיעו היום (שישי) כי יקיימו את חגיגות יום העצמאות כמתוכנן. במקביל, שר התרבות והספורט מיקי זוהר ושר הביטחון ישראל כ"ץ סיכמו על החזרת כלל משחקי הספורט ואירועי התרבות לפעילות מלאה - כבר בסוף השבוע הקרוב.

ההצהרות מתפרסמות כאשר עדיין לא ברור האם צפויות הקלות נוספות בהגבלות ההתקהלות ברחבי הארץ - ובמידה וכן אז מתי. העדכון האחרון שפורסם ביום שלישי בערב, ויישאר בתוקף עד ליום ראשון בערב (זאת בכפוף לשינויים במצב הביטחוני), אינו מאפשר את קיום האירועים הללו.

בין הערים שפרסמו עד כה את ההודעה, ניתן למצוא ערים שונות מהדרום, בהן קריית גת, באר שבע וערד. לצידן, גם ערים במרכז, בהן גני תקווה, גבעתיים ובת ים הודיעו על קיום האירועים, זאת בהתאם להגבלות.

כזכור, בתחילת השבוע פורסמה הודעה מטעם השלטון המקומי, שהמליץ על דחיית האירועים ההמוניים וקיום טקסים קהילתיים ומצומצמים במקום.

לאחר מכן, ראשי הרשויות קיבלו את ההחלטה לקיים את אירועי יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, במתכונת מצומצמת ולא לקיימם במתכונת ההמונית במרחב הציבורי נוכח ההנחיות וחוסר הודאות לגבי קיומם בכלל. לצידם, היו ערים רבות שבחרו להודיע על ביטול מלא של האירועים.