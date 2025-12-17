"העלתה מחירים במסעדות": וולט אולצה לשלם 5.5 מיליון שקל בהסכם פשרה

בית המשפט אישר היום (רביעי) הסכם פשרה לפיו חברת "וולט" תשלם 5.5 מיליון שקלים לאחר שהעלתה את המחיר במסעדות עצמן. תביעה ייצוגית הוגשה נגד החברה על ידי עורכי הדין מיכאל אדלר ואלירן שפירא בר אור, על בסיס הסעיף שאוסר על מסעדות למכור מוצרים במחיר נמוך יותר ממה שמוצע בפלטפורמה. וולט תעביר את הכסף לקרן ציבורית לטובת עסקים קטנים, בדגש על מסעדות בצפון ובעוטף עזה.

התביעה הוגשה בשנת 2022, במהלך התביעה הוגשו חוות דעת כלכליות בנושא, ובסוף הצדדים החליטו ללכת לגישור. בית המשפט אישר שוולט גם יתקנו את הסעיף שעליו התבססה התביעה. בכך יאפשר יותר גמישות למכור מוצרים במחירים שונים.

כמו כן, בנוסח החדש הובהר כי בעלי המסעדות יוכלו לבצע מבצעים, הנחות ערב או עסקיות בלי שיחוייבו לתת את אותו המחיר שמוצע בפלטפורמה, בכך המסעדות לא יהיו כבולות.

עו"ד אדלר, אשר הגיש את התביעה נגד וולט, מסר: "אישור הסדר הפשרה משקף הישג משמעותי לצרכנים ולשוק כולו. ההליך הביא לשינוי ממשי בהסדר החוזי שבין וולט למסעדות, באופן שמחזק את חופש התמחור של המסעדות ומוודא שלא מנוצל כוחה המונופוליסטי של וולט בשוק הפלטפומות להזמנת מזון ממסעדות. לצד זאת, הושג פיצוי כספי משמעותי שיופנה למטרות ציבוריות. מדובר בדוגמה לאופן שבו בקשה לאישור תובענה ייצוגית, המנוהלת במקצועיות יכולה לייצר תוצאה אפקטיבית".

מוולט נמסר: “המדיניות של וולט מאז ומתמיד אפשרה גמישות רבה לבית העסק, לצד הגנה על הלקוחות מפני העלאות מחירים. הפשרה שאושרה משקפת בדיוק את האיזון הזה".