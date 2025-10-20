הסחבת בשיפוץ מעון רה"מ נמשכת: "פגיעה במרקם החיים בעיר"

בשל הסחבת בשיפוץ מעון ראש הממשלה: מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נשלח למשרד רה"מ והשב"כ: "עיכוב בלתי סביר הגורם לפגיעה חמורה ומתמשכת במרקם החיים התקין בירושלים".

אחרי למעלה משנתיים בהם המחאות נגד ראש הממשלה עברו אל מול ביתו הפרטי ברחוב עזה בשכונת רחביה והובילו לשיבושי תנועה ומטרד סביבתי עבור תושבי השכונה והעסקים באזור, סגן ראש מועצת עיריית ירושלים ויו"ר תנועת "התעוררות", אדיר שוורץ, דורש במכתב ששיגר למשרד רה"מ, שב"כ

והיועצת המשפטית לממשלה להאיץ את העבודות לשיפוץ מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור.

במכתב הוא מצר על הסחבת הארוכה: "העיכוב הבלתי סביר בשיפוץ המעון הרשמי של ראש הממשלה ברחוב בלפור מוביל באופן ישיר לפגיעה קשה ובלתי מידתית במרקם החיים של תושבי רחוב עזה והרחובות הסמוכים למעון הפרטי של ראש הממשלה".

שוורץ מסר: "‏הגיע הזמן להחזיר את המעון הרשמי למעון הרשמי. העיכוב הבלתי סביר בשיפוץ בבלפור גורם לפגיעה חמורה באיכות החיים של תושבי ירושלים, בעסקים, בהולכי הרגל, ובתחבורה הציבורית.

המצב הנוכחי פוגע גם בזכות ההפגנה וביכולת של ראש ממשלת ישראל לארח בירושלים מנהיגים זרים בכבוד הראוי".

"השכונה סביב רחוב עזה הפכה למתחם מבוצר בלב העיר, בניגוד לכל היגיון עירוני ולכל נורמה מקובלת בעולם. אזכיר שהדבר מתחייב על פי חוק, ו'השיפוץ' בבלפור נמשך כבר 4 שנים, כאשר בפועל הוא לא מתקדם כלל. פנינו לכלל הגורמים הרלוונטיים למיצוי הליכים ואם בקשתנו לא תיענה - נלך לבית המשפט", מסר.

ד"ר מתן גוטמן, המייצג את התעוררותף מסר: "משך שנים ארוכות המדינה גוררת רגליים בשיפוץ המעון הרשמי של ראש הממשלה ברח׳ בלפור. עיכוב בלתי סביר זה יוצר נזק אדיר לציבור. עשרות מיליוני שקלים המבוזבזים לצורך הכשרת מעונות הפרטיים של ראשי הממשלה ופגיעה בלתי מידתית במקרם החיים של תושבי רח' עזה והרחובות הסמוכים למעון הפרטי של ראש הממשלה".

"על כן, חובה על המדינה לקדם במהירות את שיפוץ המעון הרשמי והסתת המחאות לאזור המעון הרשמי כפי שהיה בעבר או יישום המלצת מבקר המדינה בדבר רכישת מבנה או שכירת מבנה עבור מעון רשמי אחד לראש הממשלה, שיענה על כלל הצרכים ויחסוך את ההשקעות הניכרות בבתיהם הפרטיים של ראשי ממשלה".