עשרות מלווים את דרכו: החלל ליאור רודאיף מובא למנוחות

ליאור רודאיף, שגופתו הושבה ארצה לאחר שנהרג ונחטף ב-7 באוקטובר, מובא היום (שני) למנוחות. עשרות תושבי המועצה האזורית אשכול הגיעו לצומת ניר יצחק, הקיבוץ בו גר, ללוות את חברתם בדרכו האחרונה.

ביום שבת האחרון הותר לפרסם כי החלל זוהה במכון לרפואה משפטית. ליאור, היה סגן רבש"ץ וחבר כיתת הכוננות של ניר יצחק. בבוקר המתקפה הוא, לצד חבריו לנשק, נלחמו סמוך לשער הקיבוץ והצליחו לבלום מחבלים רבים, אך הוא נפל בלחימה. בתו, אמרה בבוקר זיהויו: "ליאור שלנו הושב להיקבר באדמה עליה יצא להגן באותו בוקר שחור ששינה את חיינו לעד".

ליאור, נולד בארגנטינה ועלה בגיל שבע לישראל עם משפחתו. הוא בנה את ביתו בקיבוץ ניר יצחק, והתנדב במשך 40 שנה כנהג אמבולנס במועצה אזורית אשכול, ואהב לרכב על אופניים. הוא הותיר אחריו אישה, יפה, ארבעה ילדים ושלושה נכדים. בן 61 בנופלו.