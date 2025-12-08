לראשונה מקום המדינה: צוין יום ממלכתי לעליית יהודי תימן

לראשונה מקום המדינה התקיים יום ממלכתי לציון עליית יהודי תימן ולהנצחת זכרם של הנספים בדרך לישראל. לאחר אישור החוק בכנסת שיזם חבר הכנסת יוני משריקי מש"ס - התקיים יום ציון ממלכתי המוקדש לסיפור העלייה ההיסטורי של יהדות תימן ולזכרם של מאות העולים שלא זכו להגיע למדינת ישראל.

החוק קובע כי מדי שנה, יוקדש יום לציון המורשת המפוארת של יהדות תימן ולסיפור העלייה ההיסטורי, במטרה לחבר את החברה הישראלית לערכים ולתרבות של קהילה ייחודית זו. התאריך לציון היום נבחר בקפידה - זהו היום בו המריא המטוס הראשון ממחנה העולים חאשד בעדן למדינת ישראל במסגרת מבצע "על כנפי נשרים" עם קום המדינה, במהלכו הועלו כ-50,000 יהודים מתימן למדינת ישראל הצעירה.

ח״כ יונתן משריקי, יוזם החוק: "זהו רגע היסטורי. הסיפור של יהדות תימן הוא לא סיפור שוליים - הוא אבן ראשה בבניינה של ארץ ישראל. לפני כשנה, כשזכיתי להביא את החוק הזה לאישור סופי במליאת הכנסת, רעדו ידיי. לא עשיתי זאת רק כחקיקה בירוקרטית. עשיתי זאת כי הרגשתי שאלפי נשמות עומדות מאחוריי ודורשות את כבודן.

"שנים ארוכות מדי הסיפור הזה סופר בלחישה. שנים ארוכות הוא היה נחלתם של בני העדה בלבד. אישור החוק הוא הצהרה: ההיסטוריה של יהדות תימן היא לא 'פולקלור'. היא לא רק ריקוד, צעד תימני או מאכל עדתי. היא סיפור גבורה שצריך להילמד בכל בית ספר, בכל תנועת נוער ובכל קורס קצינים".