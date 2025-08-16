לרקום חיים: שמלות הכלה שעוצבו בדמות שבע נרצחות הנובה

מומלצים -

שבע שמלות כלה שעוצבו בדמותן של נרצחות פסטיבל הנובה, בפרוייקט לזכרו של סמל אחיה דסקל. מי שלבשו את השמלות הן אחיותיהן של הנרצחות שצעדו בתצוגת אופנה מיוחדת. סמל לחיים, געגוע וזכרון. כתבתנו נוי בן ארצי עם התמונות. צפו בכתבה המלאה מתוך מגזין השבת.