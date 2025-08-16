לרקום חיים: שמלות הכלה שעוצבו בדמות שבע נרצחות הנובה
בפרויקט לזכר אחיה דסקל ז"ל עוצבו שבע שמלות בדמותן של נרצחות בפסטיבל המוזיקה • מי שדיגמנו אותן היו אחיותיהן, שצעדו בתצוגת אופנה מיוחדת • כתבתנו ליוותה אותן באירוע המרגש • צפו בכתבה
נוי בן ארציכתבת חינוך
1 דקות קריאה
שבע שמלות כלה שעוצבו בדמותן של נרצחות פסטיבל הנובה, בפרוייקט לזכרו של סמל אחיה דסקל. מי שלבשו את השמלות הן אחיותיהן של הנרצחות שצעדו בתצוגת אופנה מיוחדת. סמל לחיים, געגוע וזכרון. כתבתנו נוי בן ארצי עם התמונות. צפו בכתבה המלאה מתוך מגזין השבת.
