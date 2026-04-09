לאחר שנחשף הבוקר (חמישי) ב-i24NEWS כי הקבינט המדיני ביטחוני אישר בחשאי הקמה של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון - כעת כתבנו הצבאי, ינון שלום יתח, מפרסם את רשימת היישובים המלאה.

במסמך הסודי, מסבירים השרים בצלאל סמוטריץ׳ וישראל כ"ץ את הדחיפות בהחלטה זו דווקא תוך כדי מלחמה. "יש חשיבות רבה למצות את קידום ההחלטות והפעולות בשטח, במסגרת חלון ההזדמנויות המדיני המאפשר לממשלת ישראל לממש את מדיניותה - לא ניתן לדעת אם חלון הזדמנויות זה יוסיף להתקיים עוד זמן רב. מכאן החשיבות להבטיח כיום את האינטרסים של ישראל - גם במבט צופה פני עתיד".

אלוני שומרון

היישוב עתיד לקום מזרחית לריחן על אדמות מדינה מוסדרות, במרחב הסמוך לכביש 596. בעוד שריחן הסמוך הוא בעל אופי כפרי, היישוב החדש מתוכנן להיות בעל מאפיינים עירוניים ולכלול אלפי יחידות דיור. מיקומו האסטרטגי מוקף משלושה כיוונים בכפרים בשליטת הרשות הפלסטינית, כשממערב לו נמצאת גדר הביטחון.

רום גלבוע

היישוב עתיד לקום מזרחית ליישובים גנים וכדים ובסמוך לכפר השיקומי מלכישוע, על אדמות מדינה מוסדרות. דרך הגישה ליישוב תתבסס על כביש הגישה למלכישוע המצוי בתחום מחוז צפון.

עמק דותן

היישוב עתיד לקום מזרחית למבוא דותן ובסמוך לכביש 585 על אדמות מדינה מוסדרות. הוא נועד לעבות את מרחב פיתוח דותן-חרמש בהתאם לתוכנית האב של יו"ש, וישתלב מבחינת שירותי ציבור וקהילה עם היישובים מבוא דותן וחרמש. הקמתו נועדה לייצר חוליה משלימה של רצף התיישבותי בין מרכז לצפון השומרון: שבי שומרון - חומש - שא-נור - עמק דותן - מבוא דותן.

מעיינות

היישוב עתיד לקום על רכס הגלבוע, דרום-מערבית לקיבוץ בית אלפא, על אדמות מדינה מוסדרות. דרך הגישה תתבסס על חיבור לכביש 667 הסמוך. הקמת היישוב נדרשת לשם חיזוק האחיזה ההתיישבותית והביטחונית במרחב התפר.

צאלון

היישוב עתיד לקום על קרקעות שהן רכוש ממשלתי, צפונית לברוכין ובסמוך לכביש 5. היישוב יעבה את מרחב פיתוח פדואל בהתאם לתוכנית האב ליו"ש וישתלב במרחב שירותי הציבור והקהילה של היישובים הסמוכים. הקמתו נועדה להבטיח רצף התיישבותי באמצעות חיבור גוש מערבא לכיוון ברקן, ולחיזוק האחיזה בכביש 5 - כביש רוחב אסטרטגי.

נועה

היישוב עתיד לקום על אדמות מדינה מוסדרות בסמיכות לכביש 6010, דרומית ליישובים גנים וכדים (שהקמתם אושרה בדצמבר 2025). בשל קרבתו אליהם, הוא ישתלב במערך שירותי הציבור והקהילה במרחב. הקמתו נועדה לייצר גוש התיישבות מבוסס בצפון השומרון, שיחזק את היישובים המבודדים גנים וכדים.

צפנת

היישוב עתיד לקום על קרקעות שהן רכוש ממשלתי, צפונית לכפר תפוח ובסמוך לכביש 5. מיקומו במרחב השולט על הכבישים האסטרטגיים 5 ו-60, והוא נדרש לשם חיזוק האחיזה ההתיישבותית במרחב זה.

נופי ים

היישוב עתיד לקום מערבית לסלעית על אדמות מדינה מוסדרות ורכוש ממשלתי. בעוד שסלעית מוגדר כמושב, היישוב המתוכנן מיועד להיות בעל מאפיינים עירוניים ולכלול אלפי יחידות דיור, במטרה לאפשר הגדלה ניכרת של האוכלוסייה במרחב.

תענך

היישוב עתיד לקום על אדמות מדינה ורכוש ממשלתי, מערבית ל"מתחם 7" בתוכנית המתאר של אזור התעשייה שח"ק. היישוב ישתלב במערך שירותי הציבור והקהילה של היישובים הסמוכים. מיקומו הומלץ על ידי צוות תוכנית אב יו"ש בשל פוטנציאל הבנייה במקום והאפשרות לעיבוי מרחב פיתוח חיננית.

דיה

היישוב עתיד לקום על רכס ההרים ממערב ליריחו על אדמות מדינה מוסדרות. מיקום הישוב מצוי בנקודה השולטת על כל מרחב העיר יריחו (בגובה 29 מטר מעל פני הים, כאשר מרחב העיר מצוי בגובה מינוס 200-250 מטר מתחת לפני הים), וממנה אף מתאפשרת שליטה על מרחב הגבול המזרחי באזור זה. היישוב נועד לייצר רצף התיישבותי בין מבואות יריחו ותמרה מצפון, לבין ורד יריחו ומצפה יריחו מדרום.

זיבדה

היישוב עתיד לקום מזרחית לבית נחמיה, על קרקעות שהן רכוש ממשלתי ובסמיכות לכביש 443. הקמתו נדרשת לשם חיזוק האחיזה ההתיישבותית והביטחונית במרחב התפר.

מבואות יהושע

היישוב עתיד לקום על רכס המצוי מערבית לטירת בנימין (יישוב שהקמתו אושרה בעבר), לאורך כביש 443 ועל קרקעות שהן רכוש ממשלתי. היישוב ישתלב במערך שירותי הציבור של היישוב הסמוך ונועד לחזק את האחיזה במרחב התפר.

נאות הרים

היישוב עתיד לקום דרום-מזרחית לנווה צוף לאורך כביש 450, על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. הקמתו נועדה לעבות את מערך היישובים לאורך כביש 465 (מרחב פיתוח עטרת) וליצור רצף התיישבותי בין נחליאל וגוש טלמונים מדרום לנווה צוף מצפון. המיקום חולש על כביש 450 ונדרש לחיזוק השליטה הביטחונית בציר.

רמתיים צופים

היישוב עתיד לקום דרום-מזרחית לנעלה לאורך כביש 463 ועל קרקעות שהן רכוש ממשלתי. הוא יעבה את מרחב פיתוח נילי וישתלב בשירותי הקהילה באזור. היישוב ממוקם בנקודה השולטת על כביש 463 ועל "צומת הדואר" המרכזי, ונועד ליצור רצף התיישבותי בין נעלה מצפון-מערב לבין שדה אפרים מדרום.

נטוף

היישוב עתיד לקום דרומית לנעלה, מעברו השני של כביש 463 ועל קרקעות שהן רכוש ממשלתי. הוא נועד לעבות את מרחב פיתוח נילי ולהשתלב בשירותי הקהילה של היישובים הסמוכים.

יישוב הדעת

היישוב הוקם בשנת 2001, והחלטה זו תסדיר אותו כיישוב נפרד ועצמאי. הוא שוכן סמוך לקידה על קרקעות שהן רכוש ממשלתי.

מעלה ענב

היישוב עתיד לקום על קרקעות שהן רכוש ממשלתי, צפונית לאשכולות ודרומית למחצבות טללים ובית חגי. הקמתו נדרשת לעיבוי מרחב פיתוח אשכולות ולחיזוק האחיזה במרחב התפר.

מצפה יאיר

היישוב הוקם בשנת 1998, והחלטה זו תסדיר אותו כיישוב נפרד ועצמאי בשל השוני הקהילתי בינו לבין היישוב סוסיא. הוא שוכן דרום-מזרחית לסוסיא, מעברו השני של כביש 317, על קרקעות שהן רכוש ממשלתי.

כרמי יהודה

היישוב עתיד לקום מזרחית לתלם ובסמוך לכביש 35 על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. הוא ישתלב בשירותי הקהילה באזור ונועד לעבות את מרחב פיתוח נגוהות. הקמתו נדרשת לצורך דחוף בחיזוק האחיזה לאורך כביש 35, כביש רוחב אסטרטגי שבו קיימים כיום שלושה יישובים בלבד.

מגד

עתיד לקום דרומית לישוב נגוהות על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. בעקבות הסכמי אוסלו, היישוב נגוהות הפך ליישוב מבודד, המנותק לחלוטין משאר יישובי המועצה האזורית הר חברון. הקמתו נועדה לייצר גוש התיישבות בר קיימא, ובעיבוי מערך הישובים במרחב פיתוח נגוהות בהתאם לתכנית אב יו"ש, והיישוב החדש נדרש לשם כך.

חיותה

היישוב עתיד לקום על אדמות מדינה מוסדרות, צפונית לבתרון וסמוך לכביש 90. הקמתו היא חלק מהתוכנית לחיזוק אזרחי-ביטחוני של הגבול המזרחי, ליצירת רצף התיישבותי בין ברוש הבקעה לבתרון ולשליטה על ציר 90.

מבוא תרצה

היישוב עתיד לקום דרומית לחמרה ובסמוך לכביש 508 על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. הוא ישתלב בשירותי הקהילה של האזור ונועד לעבות את מערך היישובים במרחב פיתוח חמרה ובבקעת הירדן.

צורי

היישוב עתיד לקום צפונית לנעמ"ה בסמוך לכביש 90 על אדמות מדינה מוסדרות. יחד עם היישוב "אלישע" המתוכנן אף הוא, הוא נועד לעבות את דרום מרחב פיתוח פצאל ולחזק את האחיזה בגבול המזרחי.

אלישע

היישוב עתיד לקום על אדמות מדינה מוסדרות דרומית לנעמ"ה, במקום בו שכנה בעבר היאחזות נח"ל. הוא נועד לעבות את דרום מרחב פיתוח פצאל כחלק מהתוכנית לחיזוק הגבול המזרחי.

מבוא השמש

היישוב עתיד לקום דרומית לארגמן על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. הקמתו נועדה לשם חיזוק הגבול המזרחי, באמצעות יצירת רצף התיישבותי בין משואה לארגמן, ובשל מיקומו בנקודה גבוהה השולטת על כביש 90 ועל מרחב גדול מאוד של הגבול המזרחי.

ראשש

היישוב עתיד לקום מערבית לפצאל, על קרקעות שהן רכוש ממשלתי בתווך שבין שמורת נחל פצאל לשמורת מדבר השומרון. הוא נדרש ליצירת רצף התיישבות רוחבי מאזור התפר במערב ועד לבקעת הירדן במזרח.

גיבורי דוד

היישוב עתיד לקום מזרחית לכפר דומא ובסמוך לכביש 505 על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. הוא נועד לעבות את מערך היישובים בנקודת המפגש בין שלוש המועצות האזוריות: בנימין, שומרון ובקעת הירדן.

משואות הר

היישוב עתיד לקום בסמוך לבת עין ולכביש 367 על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. הישוב מצוי בסמוך לישוב בת עין שהוא בעל מאפיינים קהילתיים מובחנים, ובהתאם לתכנית האב שקודמה על ידי משרד הבינוי והשיכון יחד עם המועצה האזורית גוש עציון, המקום מיועד לבנייה רוויה ובעל מאפיינים עירוניים. הקמת היישוב החדש נדרשת לשם יצירת רצף התיישבותי בין מרחב התפר באזור נתיב הל"ה, לבין גוש עציון.

שיזף

היישוב עתיד לקום דרום-מזרחית לתקוע וצפונית לישוב מעלה עמוס - על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. יחד עם "מצפה דרגה" הסמוך, הוא נועד לעבות את מערך הישובים במרחב ספר המדבר בואכה "השמורה ההסכמית", ומיועד לסייע בשמירת ה"מסדרון" של שטח C שהוגדר בהסכמי הביניים כחוצץ בין החלק הצפוני והחלק הדרומי של השמורה.

גבעות עדולם

היישוב עתיד לקום דרומית לאדרת על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. דרך הגישה תעבור בשטח מחוז ירושלים, והוא נדרש לחיזוק האחיזה ההתיישבותית והביטחונית במרחב התפר.

מעלה ערוגות

היישוב עתיד לקום מזרחית לאפרת ומדרום לכביש 3157 על קרקעות שהן רכוש ממשלתי. כביש 3157 מהווה את החיבור היחיד בין מרחב גוש עציון ואפרת לבין מזרח גוש עציון, ולכל אורכו אין אף נקודת התיישבות כיום. היישוב החדש נדרש לשם יצירת חיבור התיישבותי, בעל חשיבות אסטרטגית בין מרחבי השליטה הישראלית מדרום לירושלים.

מצפה דרגה

היישוב עתיד לקום מזרחית לשיזף על קרקעות שהן רכוש ממשלתי בסמוך לכביש 80. בדומה לשיזף, הוא נועד לעבות את היישובים בספר המדבר ולשמור על רציפות שטח C ב"שמורה ההסכמית".

גד נתן

היישוב עתיד לקום דרומית למרום יהודה, סמוך לחיבור כביש 60 וכביש 35. היישוב החדש נדרש לשם עיבוי מערך הישובים במרחב פיתוח כרמי צור, המהווה כיום ישוב מבודד במרחב זה. היישוב נדרש גם לשם השלמת הרצף ההתיישבותי בין גוש עציון לקרית ארבע, מצפון לדרום.

בית צוער

היישוב עתיד לקום באזור צפון ים המלח על אדמות מוסדרות. הוא מתוכנן כיישוב בעל מאפיינים עירוניים שיביא אוכלוסייה גדולה למרחב, במטרה לחזק את הגבול המזרחי ולהבטיח שליטה בצומת האסטרטגי של כביש 90 וכביש 1.