מטר המטאוריטים המרהיב ביותר שניתן לצפות בו בישראל מדי שנה בקיץ מתרחש לאורך אוגוסט - ומגיע לשיאו בימים אלה.

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מסיפור האהבה של פרסאוס ואנדרומדה שהעניקה לנו המיתולוגיה היוונית, לקוח שמו של אחד ממופעי הטבע היפים ביותר בשנה - מטר המטאורים "פרסאידים", שיגיע לשיאו בשבוע הבא.

יוני גרינצר, מדריך בכפר הנוקדים, מספר: "יש כמה חודשים בשנה שיש בהם מטר מטאורים כזה. עכשיו אנחנו בחודש שלם שנקרא ה׳פרסאידים׳. בעברית קוראים לזה גשם מטאורים. בתקופה הזאת יש יותר ויותר מטאורים שמגיעים ומנסים לחדור את האטמוספירה של כדור הארץ, וככה אנחנו רואים יותר ויותר מהאורות האלה שקוראים להם כוכבים נופלים ואנחנו יכולים לראות אותם בשמיים בתקופה הזו".

בשנים האחרונות צפייה במטר הכוכבים הנופלים, הפכה לפופולרית במיוחד. בכל שנה בתקופה הזאת ישראלים רבים יוצאים מהבית, מתאספים במדבר ובאזורים שבהם האור לא מפריע, כדי לצפות בתופעה מקרוב.

בשבוע הבא מטר המטאורים יגיע לשיאו, ואם תרצו להקדיש לכך לילה תוכלו להשתתף ב"נוקדים עם כוכבים" - הפסטיבל המדברי שחוגג את המטר ומציע פעילויות לכל המשפחה שמעשירות את החוויה תחת כיפת השמיים.

בצפייה אל תוך הלילה, חלק מהמבלים בוחרים שלא לשכב על הגב ולהסתכל מעלה, אלא מעדיפים לצעוד לאור הכוכבים ולגלות עוד מהמדבר, ולהפוך את החוויה לטיול של ממש.

ללא אקסטרים וללא יוקרה, בסיור לילי במדבר או בשכיבה על מחצלת ועם מבט לכוכבים, בלילות הקרובים תוכלו להתמסר לחוויה מיתולוגית כמעט ואולי גם לבקש משאלה מכוכב נופל, או בעצם - מטאור.