דווקא בזמן מלחמה: המשפחות שעוזבות את המרכז ועוברות לעוטף

מתקפת ה-7 באוקטובר הותירה את הנגב המערבי פצוע ומדמם, אך בתוך ההריסות והכאב, צומחת תופעה של חלוציות מודרנית. משפחות צעירות, חלקן ללא קשר מוקדם לאזור, בוחרות להעתיק את חייהן ליישובי העוטף ולשדרות דווקא עכשיו, מתוך תחושת שליחות ורצון באיכות חיים קהילתית. בכתבה ששודרה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו בדרום טל סבג פגשה אותן.

מלוד לשדרות: "העיר נבנית מתוך האסון"

משפחת אוהל, עידו והודיה, עברו עם ילדיהם מהעיר לוד לשדרות. למרות המציאות המורכבת, הם משדרים ביטחון מלא בבחירה שלהם. "אנחנו מאוד גאים ושמחים שהגענו לעיר," מספר עידו כשהוא אוחז בתינוקם החדש. "העיר הזו נבנית מתוך האסון הנורא הזה, ואנחנו חושבים להשתקע כאן ולבנות פה בית".

עבור הילדים, המציאות של ענני עשן וקולות נפץ הפכה לחלק מהשגרה. "לפעמים הילדים שואלים מה זה, ואני אומרת להם - 'זה שלנו, זה הצבא'", מספרת הודיה. "יודעים שהצבא פה שומר עלינו".

מרעננה וראשון לציון אל הקו הראשון

משפחת קוזי, רותם ויעל, עזבו את ראשון לציון לטובת קיבוץ ארז, ממש על גדר הרצועה. הם חיפשו שקט, חינוך טוב ומרחבים ירוקים לילדיהם, ומצאו זאת דווקא בלב אזור הלחימה. "אנשים שאלו אותי איך אני עובר לעוטף, אם זה לא מלחיץ", אומר רותם, "אבל זה משהו שהרגשתי שנועדתי לעשות".

יעל מוסיפה נקודת מבט מפתיעה על המגורים באזור לחימה פעיל: "השקט יותר מלחיץ. כל עוד אתה שומע את צה"ל עובד, אתה מרגיש בטוח. יש פה קהילה מדהימה, הילדים עצמאיים, נוסעים לבד על אופניים למכולת - דבר שבמרכז הם לא עשו".

געגוע הביתה: הדרך חזרה לאשכול

לצד המצטרפים החדשים, ישנם המפונים שמתקשים להתרחק. אריאל שרעבי ולי ברק, שפונו מביתם בתלמי יוסף ומתגוררים כעת באופן זמני בנתיב הל"ה במרכז הארץ, מחכים לרגע שיחזרו לאזור אשכול. "הלחץ והחרדה שיש במרכז גדולים עלי," מודה אריאל, "אנחנו מחפשים מקום פשוט בעוטף. התוכנית היא לחזור".

למרות האתגרים הביטחוניים והדי הפיצוצים שנשמעים מדי לילה, המשפחות הללו מייצגות את הרוח הישראלית של השנה האחרונה. כפי שמסכם רותם קוזי: "אני ממליץ בחום לכל מי שיכול ורוצה - לעשות את הצעד הזה כמה שיותר מהר. זה אחד מחבלי הארץ היפים שיש לנו".