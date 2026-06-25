מגזירות פריז לבית הנשיא: הושלם התרגום המלא הראשון של התלמוד לצרפתית

אירוע תרבותי והיסטורי בירושלים: במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג הושק פרויקט התרגום המלא של התלמוד הנסמך על ביאורו של הרב עדין שטיינזלץ זצ"ל. המועד נקבע לציון 782 שנים לשריפת התלמוד בצרפת. הנשיא הרצוג אמר: "פתח להנגשת התלמוד לעולם כולו".

מדובר בצעד היסטורי בחיזוק הקשר התרבותי בין ישראל ליהדות התפוצות. באירוע רשמי שנערך אתמול (רביעי) במשכן נשיאי ישראל בירושלים, צוינה השלמתו והוצאתו לאור של התרגום המלא הראשון של התלמוד הבבלי לשפה הצרפתית. המיזם, שצפוי לשנות את פני עולם הלימוד והאקדמיה בקרב הקהילות דוברות הצרפתית בעולם, מבוסס על מפעל הביאור של חתן פרס ישראל, הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ זצ"ל, ויצא אל הפועל הודות לתמיכתה של קרן פטריק ולינה דרהי.

האירוע נערך בט' בתמוז, מועד בעל משמעות היסטורית כפולת פנים ביחסי העם היהודי וצרפת. ביום זה, לפני 782 שנים (בשנת 1242), חל "משפט פריז" שהוביל לשריפתם של אלפי כרכי תלמוד וכתבי יד יקרים בכיכר העיר בהוראת המלך לואי התשיעי. קיומו של המעמד דווקא ביום זה ובשפה הצרפתית, מדגיש את סגירת המעגל ההיסטורית ואת חיוניותה של התרבות היהודית, שגברה על ניסיונות הצנזורה והרדיפה לאורך הדורות.

המהדורה החדשה מעבירה אל השפה הצרפתית את שיטת ההנגשה הייחודית של הרב שטיינזלץ, שהלך לעולמו בשנת 2020. הרב שטיינזלץ הקדיש קרוב לחובל יובל לפרויקט הדגל שלו, מתוך תפיסה מובילה לפיה "התורה היא ירושה לכל יהודי".

הוא פישט את מבנה הדף, פיסק וניקד את הטקסט הארמי, והוסיף הסברים מדעיים, היסטוריים וביוגרפיים שהפכו את הדיון האמוראי לנגיש ורלוונטי לאדם המודרני. תרגום המפעל לצרפתית מהווה כעת שער כניסה חסר תקדים עבור מיליוני דוברי השפה ברחבי העולם – מצרפת ובלגיה, דרך צפון אפריקה וקנדה, ועד לעשרות אלפי העולים בישראל.

הנשיא הרצוג עמד בדבריו על החשיבות הבינלאומית של המיזם: "הדפסת התלמוד בצרפתית היא פתח להגיש את התלמוד לאנשים רבים כל כך, בעולם היהודי ולעולם כולו".

איש העסקים והפילנתרופ פטריק דרהי, שקרנו מימנה את המפעל, התייחס לתרבות הדיון הייחודית של המשפט והמסורת היהודית: "המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מהתלמוד, ובתלמוד היא מובילה להפריה הדדית. אני מאחל שהוצאת המהדורה תתרום גם ליכולת שלנו להקשיב לקול האחר".

הרב מני אבן-ישראל, מנכ"ל מרכז שטיינזלץ ובנו של הרב, סיכם את המפגש בראייה היסטורית: "הוצאת התלמוד בצרפתית והאירוע היום מסמנים את המשכיותה ונצחיותה של תורת ישראל ועם ישראל".

השקת התלמוד בצרפתית נחשבת לאבן דרך משמעותית בדיפלומטיה התרבותית של ישראל. הפרויקט לא רק מעניק כלים חדשים ללומדים ותיקים וחדשים כאחד, אלא גם מבצר את מעמדה של ירושלים כמרכז הרוחני והמחקרי העולמי של העם היהודי.

משפחת דרהי, המובילה את הקרן הפילנתרופית ״קרן פטריק ולינה דרהי״, היא בעלי ערוץ i24NEWS.