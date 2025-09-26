בהלה באשדוד: כריש נצפה בחוף - המתרחצים פונו מהמים

כריש נצפה הבוקר (שישי) בחוף י"א באשדוד. המתרחצים הוצאו מהמים, הונף הדגל השחור בחוף ותצפיות מתבצעות גם בחופים הסמוכים.

מעיריית אשדוד נמסר: "כל חופי הרחצה בעיר נסגרו בשלב זה, לאחר שצוותי ההצלה זיהו כריש במים במהלך סריקות שגרתיות. המצילים פועלים בהתאם לנוהל הכריש העירוני, ומבצעים סריקות נוספות לשמירה על בטיחות המתרחצים".

עיריית אשדוד

"אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות המצילים ולהימנע מכניסה לים עד לעדכון נוסף החוף ייסגר על-ידי הביטחון העירוני ויצאה אזהרת כניסה למים. אנו בודקים את הנושא, וברגע שתהיה ודאות נעדכן על כך באופן רשמי", הוסיפה העירייה.