ריססו את צבעי דגל הרשות הפלסטינית על גבי מגן דוד - ועוכבו לחקירה

המשטרה הודיעה כי עיכבה היום (שני) שתי ישראליות תושבות ירושלים, בחשד כי ריססו גרפיטי בצבעי דגל הרשות הפלסטינית על גבי בטונדה בתחנת אוטובוס בבקעת הירדן. המשטרה ציינה כי הנשים נתפסו "בשעת מעשה".

"שוטרים שהגיעו למקום ביצוע העבירה הופתעו לגלות כי מדובר בריסוס גרפיטי על גבי סמל מגן דוד", ציינה המשטרה. החשודות בביצוע המעשה נעצרו כשהן עושות את דרכן בצומת אלמוג, כשברכן אותרו מספר מכלי ריסוס.

החשודות, ישראליות תושבות ירושלים בשנות ה-40 וה-60 לחייהן, הועברו לחקירה בתחנת הבקעה והרכב אשר שימש אותן בעת ביצוע המעשה, נתפס והועבר לבחינת הליך מנהלי.