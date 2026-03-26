מהצפון למרכז: העסקים שנאבקים לשרוד - ומשתפים פעולה כדי להחזיק מעמד

בצל המלחמה והמציאות הביטחונית המורכבת, בעלי עסקים ברחבי הארץ מנסים לשמור על שגרה - גם כשהלקוחות מתמעטים והאזעקות לא פוסקות. בצפון, שם הפגיעה קשה במיוחד, מדווחים על ירידה דרמטית בתיירות ובהכנסות, בעוד שגם במרכז מורגשת האטה בעקבות המצב.

"אנחנו לא רגילים לדלילות כזאת בלקוחות", סיפר אורי שפט, בעלי מאפיית "לחמים", והוסיף כי גם בתל אביב נרשמות אזעקות שמקשות על הפעילות. דליה ישראל, בעלת מאפייה נוספת, תיארה: "מרגישים את הירידה, אנשים חוששים יותר לצאת, אבל אנחנו ממשיכים להגיע".

בתוך המציאות הזו נולד מיזם "טעם הצפון", שמטרתו לחבר בין עסקים מהצפון למרכז. במסגרת היוזמה, שמתקיימת בסוף השבוע, מאפיות, שוקולטיירים, חקלאים ויצרנים מהצפון משתפים פעולה עם עסקים במרכז, במטרה לייצר הכנסה, חשיפה ובעיקר המשכיות.

"עצם זה שאנחנו עדיין שורדים - זו הצלחה", סיפרה נדרין סאלם, בעלת עסק לשוקולד מהצפון. "יש רגעים שאת רואה טילים תוך כדי ייצור, עוצרת, וכל המנה הולכת לפח".

גם ארנון הראל, שמגדל וואסבי בצפון, מתאר מציאות לא פשוטה: "בצפון זה לא ימים רגילים. אני מגיע לתל אביב כדי לשווק למסעדות שחוזרות לאט לשגרה חצי נורמלית".

במסגרת שיתופי הפעולה נולדו גם מנות משותפות ממאפים עם שוקולד מהצפון ועד מנות מיוחדות שמשלבות תוצרת חקלאית ייחודית. "זה לא רק מחווה", הסבירו המשתתפים, "“אלא ניסיון אמיתי לייצר הכנסה בתקופה קשה".

לדברי יעל נבו מחברת "שטראוס", חלק מהעסקים הפכו את שיתוף הפעולה לירידי אוכל, ואחרים שילבו מוצרים מהצפון בתפריטים שלהם. "יצרנו שיתוף פעולה שיכול להמשיך גם לשגרה", אמרה.