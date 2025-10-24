"אתיופים מסריחים": מודעה גזענית בבניין מגורים באר שבע

דיירי בניין מגורים בבאר שבע הופתעו למצוא הבוקר (שישי) במעלית מודעה גזענית, בה נכתב: "אתיופים מסריחים". דייר המתגורר במקום סיפר ל-i24NEWS: "בהתחלה הוא כתב לנו בקבוצה של הבניין - 'באתם מהכפר, זה לא כפר. אתם דתיים, אתיופים מסריחים'. אני בכלל יליד הארץ. זה היה מאוד פוגעני, ולאחר מכן נתלה במעלית השלט המדובר".

"זה כל כך פוגע ומעליב", אמר, "מאוד הופתעתי, לא חשבתי שזה יגיע בתוך הבניין שלי. הוא לא התנצל, ממש לא אכפת לו, שום דבר. אנחנו לא יודעים מי ספציפית הילד המדובר ויש המון ילדים בבניין". הוא הוסיף: "אתה לא יכול להכפיש את כל האתיופים".

בסיום דבריו, ציין כי כותב המודעה עובד בקופת חולים כללית - והוגשה נגדו תלונה במשטרה. "לפחות תתנצל, תביע חרטה, למה אתה פוגע באנשים?", סיכם.