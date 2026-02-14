בגלל האובך הכבד: תל אביב וירושלים הערים הכי מזוהמות בעולם

זיהום אוויר כבד שורר במרכז הארץ ודרומה כבר מאתמול (שישי), לאחר שרוחות חזקות שמקורן במדבריות אפריקה גרמו לגל אובך מהחמורים שנראו בישראל בשנים האחרונות.

בשל האובך הסמיך, מדדי זיהום האוויר בישראל זינקו בעשרות אחוזים, ותל אביב וירושלים הן כעת הערים הכי מזוהמות בעולם, כשתל אביב במקום הראשון בפער של כמעט פי 4 מירושלים, שנמצאת במקום השני, תוך שהן עוקפות ערים הנמצאות באופן עקבי בצמרת הרשימה כמו מומבאי שבהודו.

ענני האבק הסמיכים גרמו לצניחה בטמפרטורות, שירדו לכ-20 מעלות בגוש דן לאחר שהיו 26 מעלות בטרם החל גל האובך, זאת בשל קרינת שמש חלשה.

במקביל לאובך במרכז ובדרום, בצפון הארץ ירד גשם מקומי שמנע הצטברות ענני אבק באוויר. האובך צפוי לשקוע במהלך היום, והגשם בצפון צפוי גם הוא להיחלש עד הלילה. מחר צפויה התחממות משמעותית, ומזג האוויר יהיה שרבי ביום שני.