"ולוג התרסקות המטוס": הטיקטוקרית פירסמה את רגעי החרדה

רגעי חרדה נרשמו אתמול (שני) אחר הצהריים בשמי ישראל, כשמטוס נוסעים של חברת ארקיע נאלץ לבצע נחיתת חירום בנתב"ג, כשעליו 161 נוסעים מבוהלים. תקלת חיווי באחד מגלגלי המטוס, גרמה לטייס לבצע שני ניסיונות נחיתה לא מוצלחים.כוחות הצלה רבים המתינו על הקרקע למקרה שהנחיתה תסתבך ויהיו נפגעים אך למרבה המזל, הנחיתה השלישית עברה בשלום.

תיעוד אחד שצולם ברגעי הבהלה זמן אמת, הצליח להפוך לאירוע ויראלי במיוחד. עדי אנגל שמכנה עצמה בטיקטוק כבלוגרית כנה, טסה יחד עם אחותה ליה לחופשה קצרה ושתיהן מצאו עצמן מתעדות דרמה אמיתית, "ולוג התרסקות מטוס" אם תרצו. היום יממה אחרי שהבהלה שכחה, המטוס עבר לבדיקת תקינות בנתב"ג, הנוסעים הגיעו בביטחה ליעדם, הסרטון זכה להצלחה וסיקור רב, והגיע למאות אלפי צפיות.

