מאז ה-7/10: מעל 25 אלף ילדים הוכרו כנפגעי פעולות איבה

המוסד לביטוח לאומי חשף היום (שלישי) לרגל יום המשפחה את היקף הפגיעה בילדי ישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל, מתחילתה בטבח ה-7 באוקטובר, ועד סוף שנת 2025. על פי נתוני הביטוח הלאומי, 25,274 ילדים מתחת לגיל 18 הוכרו כנפגעי פעולות איבה.

מאז תחילת המלחמה 63 ילדים נרצחו, 35 ילדים התייתמו מהוריהם, ו-316 איבדו את אחיהם. בנוסף לנתונים המזעזעים הללו, 5,659 ילדים הוכרו על ידי הביטוח הלאומי כבעלי נכות פיזית או נפשית.

ניתוח הנתונים של הביטוח הלאומי מתייחס לילדים אשר היו מתחת לגיל 18 בעת שהוכרו כנפגעי פעולות איבה. על פי חלוקת הגילים, מרבית הילדים שנפגעו במלחמה הם בגילי 9-0, עם כמעט 60%.

פילוח הנתונים לפי תקופות מראה כי למעלה מ-97% מכל הילדים שהוכרו כנפגעי פעולות איבה על ידי המוסד לביטוח לאומי קיבלו את ההכרה בחודשיים הראשונים למלחמה בלבד, עם 24,701 ילדים, מה שממחיש את גודל הפגיעה של טבח ה-7 באוקטובר באוכלוסיה.

הביטוח הלאומי אמר על הנתונים: "הביטוח הלאומי רואה בשיקום בדור העתיד שנפגע בטרור שליחות לאומית ומוסרית ראשונה במעלה, וימשיך להעניק את המענה הנדרש לכל ילד וילדה בדרכם, ככל שיוכל מעתה ולאורך כל החיים".