לאחר שנה וחצי בו התפקיד נותר ריק, פורסם מרכז לתפקיד ראש רשות המטרו. בין המועמדים לתפקיד - מקורב לשרה מירי רגב עופר מלכה, שהיה בעבר מנכ"ל משרד התחבורה. כך פרסמה לראשונה היום (שני) הכתבת לענייני כלכלה עדי כהן.

בין השמות הנוספים שעל הפרק הם אבי חליבה, הנמצא כיום בנציבות שירות המדינה, אשרת דויד, סגנית החשב הכללי, שילה אדלר ותמיר כהן. התפקיד עומד ריק מאז אוקטובר 2025, לאחר עזיבתו של עוז יצחקי, שעזב לאחר חמישה חודשים בלבד של כהונה. מדובר בתפקיד מפתח שהוא קריטי להובלת פרויקט התשתית הגדול, היקר והמורכב בתולדות המדינה.

כמו כן, מוקדם יותר פורסם כי למרות חוסר ניסיונו, איש הליכוד שמעון סוויסה ימונה לתפקיד השני בחשיבותו במשרד התחבורה - ראש מינהל התשתיות. סוויסה, מקורבה של שרת התחבורה מירי רגב, יהיה אמון במסגרת התפקיד על קידום תשתיות התחבורה בישראל באחת התקופות הקריטיות בתחום. בעברו (2008-2024) היה ראש מועצת חצור הגלילית ובשנתיים האחרונות משמש משנה למנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן. מינוי זה גרר ביקורת ציבורית ומצד גורמי המקצוע בשל ניסיונו הדל של סוויסה בתחום התחבורה.