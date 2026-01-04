נשיא ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, בני שגיא, נהרג בתאונה בכביש 6

בני שגיא, נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, נהרג היום (ראשון) בתאונה קשה בכביש 6, סמוך לאל עזי.

בדיקה ראשונית עולה כי רכב פרטי ניסה לרדת לשטח עפר מהכביש ונהג האופנוע שנסע על השוליים התנגש בו מאחור. שוטרי תחנת קרית מלאכי ובוחני תאונות הדרכים חוקרים את נסיבות התאונה.

פראמדיקים במד"א רועי חזי וצבי זילברמן, וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת במעורבות רוכב אופנוע ורכב. כשהגענו למקום התאונה ראינו את רוכב האופנוע שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית, ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

שגיא נולד בישראל בשנת 1971. הוא שירת בצה"ל בשנים 1989-1993. בשנת 1999 סיים לימודי משפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה והתמחה בפרקליטות מחוז מרכז. הוסמך כעורך דין בשנת 2000 ועבד כעו"ד שכיר, ובשנים 2001-2007 שימש כפרקליט בפרקליטות מחוז מרכז, המחלקה הפלילית.

סיים לימודי מוסמך במשפטים באוניברסיטת תל אביב (2005) ושימש מרצה בקורסי משפט שונים. ביוני 2007 מונה לשופט בית משפט השלום בתל אביב, ובפברואר 2013 לכהונת סגן נשיא בתי משפט השלום מחוז תל אביב.

באוקטובר 2015 מונה לשופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, בדצמבר 2020 לכהונת סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו, וביוני 2024 נשיא בפועל של בית המשפט המחוזי באר שבע. באפריל 2025 מונה לנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, תפקיד שבו כיהן עד מותו.

שגיא היה ידוע בקונצנזוס רחב בין מערכת המשפט, התביעה והסנגוריה, והצטיין בקידום הסדרי טיעון בתיקים מורכבים במסגרת גישור פלילי.

הספדים במערכת הציבורית

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "המום וכואב על מותו הטראגי של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא. השופט שגיא היה משפטן מבריק וחד תפיסה, שופט אדיר ששילב ידע מקצועי עצום עם יושרה יוצאת דופן. התרשמתי מרחוק כל העת מהתמהיל הנדיר שהוא שיקף: שופט בעל שיעור קומה וסמכותי, עם סיפור אישי מרגש, שהיה ידוע בראש ובראשונה כאדם ערכי, עניו וטוב לב, אשר ראה תמיד את האדם שעומד מולו ושאף לשלום ולגישור. מערכת המשפט איבדה היום את אחד מטובי בניה ומנהיגיה. אני שולח חיבוק חם ותנחומים עמוקים למשפחתו האהובה ולכל מוקיריו. יהי זכרו ברוך".

שר המשפטים יריב לוין: "קיבלתי בתדהמה ובצער רב את הידיעה על מותו בטרם עת של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, כב׳ השופט בני שגיא. הנשיא שגיא היה משפטן מבריק, שופט יוצא דופן, אהוד ומוערך על ידי עורכי דין ומתדיינים כאחד. הנשיא שגיא קיבל על עצמו את המשימה המורכבת של ניהול בית המשפט המחוזי בבאר שבע, והפך אותו כבר בראשית כהונתו לבית משפט שנהנה מאמון ציבורי רחב. הנשיא שגיא היה בעל יכולות ניהול יוצאות דופן ויחסי אנוש נדירים. כל אלה, לצד ידע מקצועי רחב, הקנו לו מעמד של סמכות מקצועית וניהולית, הן בקרב עמיתיו השופטים, הן בקרב עורכי הדין, והן בקרב כלל הציבור שנחשף לעשייתו. הנשיא שגיא יחסר מאוד למערכת המשפט בכלל, לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בפרט, ולי באופן אישי. אני שולח תנחומים מעומק לבי למשפחתו, לחבריו ולעמיתיו. יהי זכרו ברוך".

שרת המשפטים לשעבר איילת שקד: "אבידה גדולה למערכת המשפט בישראל. השופט בני שגיא היה מהשופטים המוערכים והטובים במערכת - מקצועי, הגון ואנושי. בניהולו את בית המשפט המחוזי בבאר שבע הפגין שילוב של מנהיגות, רגישות ומקצועיות. יהי זכרו ברוך".