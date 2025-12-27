עשרות רכבים הוצתו בדרום; בחמאס מתכוננים לבחירות - ומתקפת הענק על קייב | סיכום השבת

סיכום חדשות השבת: שני רעולי פנים מהפזורה הבדואית פרצו ליישוב גבעות בר שבנגב הצפוני, הציתו והשחיתו עשרות כלי רכב, כנקמה על פשיטת המשטרה על כפר תראבין הסמוך. מנהיג החות'ים אמר בנאום כי הארגון בראשותו מתכונן להרחיב את הלחימה מול ישראל, במידה ותתחדש. בלשכה המדינית של חמאס נערכים לבחירות שייערכו בתוך שבועיים. ישראל הכירה בעצמאותה של סומלילנד, מדינה במזרח אפריקה ללא הכרה בינלאומית רחבה, בארצות הברית מסתייגים מהמהלך. שלוש נשים נדקרו במספר תחנות מטרו מרכזיות בפריז.

רעולי פנים מהפזורה הבדואית פרצו ליישובים בצפון הנגב והציתו עשרות כלי רכב

רעולי פנים מהפזורה הבדואית פרצו הלילה (שבת) ליישובים גבעות בר ומשמר הנגב, הממוקמים סמוך לעיר רהט, הציתו רכבים ופרצו לכלי רכב נוספים. המשטרה מסרה כי על פי החשד, מדובר בשני חשודים מכפר תראבין שיצאו לביצוע פעולות נקם ביישובים יהודיים סמוכים כתגובה לפעילות המשטרה בכפר.

החות'ים נערכים להמשך הלחימה מול ישראל

מנהיג ארגון הטרור, עבד אל-מלכ אל-חות'י, איים אתמול (שישי) בנאומו כי "אנו מתכוננים לסיבוב הלחימה הבא עם ישראל ועובדים על כך יומם ולילה, כי אנו מודעים למה שקורה ולמה האויבים מחפשים ומתכננים". הדברים נאמרו לאחר חיסול בכירים רבים מהממשלה החות'ית במבצע "טיפת מזל" בתימן בחודש אוגוסט האחרון. על פי ההערכה במערב, החות'ים בתימן עשויים להגביר בעתיד את מתקפות הכטב"מים שלהם על ישראל, ואף העבירו את הידע שצברו לאיראן ולשלוחותיה האחרות באזור.

חמאס יקיים בחירות ללשכה המדינית של הארגון בתוך שבועות

ערוץ א-שרק הסעודי דיווח היום (שבת) כי על פי מקורות המקורבים להנהגת חמאס, ארגון הטרור החליט להתחיל בהכנות לבחירות לראשות הלשכה המדינית וליצירת מבנה הנהגתי חדש. לפי הערוץ, הבחירות יתקיימו במסגרת מועצת השורא הכללית המייצגים שלוש זירות - עזה, השטחים ו"חמאס חו"ל". הבחירות צפויות להתקיים "תוך ימים או מספר שבועות", לפי הדיווח. השמות הבולטים ביותר בארגון, שלא חוסלו על ידי ישראל במהלך המלחמה, הם ח'ליל אל-חיה, המשמש כיום כראש הלשכה המדינית בעזה וראש צוות המשא ומתן וח'אלד משעל, ראש הלשכה המדינית לשעבר.

ישראל הכריזה על הכרה בעצמאותה של סמולילנד - טראמפ הביע הסתייגות

ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז אתמול (שישי) על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. נתניהו חתם על הכרזה משותפת עם שר החוץ גדעון סער ונשיא הרפובליקה אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. אחרי ההכרזה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין לעיתון ה"ניו יורק פוסט", שם נשאל האם הוא מתכוון לעשות צעד דומה, הנשיא האמריקני אמר כי הוא לא ממהר להכיר בסומלילנד, לאחר שזו מצידה כבר הודיעה על כוונתה להצטרף להסכמי אברהם. "זה ייבחן", אמר.

לפני פגישת טראמפ וזלנסקי: מתקפה רוסית נרחבת על קייב

רוסיה פתחה הבוקר (שבת) במתקפה נרחבת על קייב ואזורים נוספים באוקראינה, שהותירה חלקים מהבירה ללא חשמל, יממה בלבד לפני פגישת הנשיא האוקראיני וולודימיר זלנסקי עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. ראש עיריית קייב דיווח כי 19 בני אדם נפצעו, ו-11 מהם מאושפזים בבתי חולים. הרשויות באוקראינה טוענות כי למעלה מ-320 אלף משקי בית באזור קייב נותקו מהחשמל בעקבות התקיפה.

שלוש נשים נדקרו במטרו בפריז - התוקף נמלט

אירוע דקירה חריג התרחש אמש (שישי) בבירת צרפת, כאשר שלוש נשים נדקרו בשישי במספר תחנות במטרו של פריז. מצבן מוגדר קל עד בינוני, ולא נשקפה סכנה לחייהן. התוקף נמלט מהמקום, והמשטרה פתחה במצוד נרחב. בהמשך הוא נעצר. לפי הרשויות בצרפת, הדקירות התרחשו בתוך כחצי שעה, בין השעות 16:15 ל־16:45, בקו 3 של המטרו, באזורים מרכזיים ובהם תחנות רפובליק, ארט א-מטייר ואופרה. החשוד תקף נשים שונות בכל אחת מהתחנות ונמלט מיד לאחר מכן.

