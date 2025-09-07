מומלצים -

מקרה חריג: ילד בן שלוש ננעל בגן ילדים בקרית גת - הסייעות לא הבחינו שהוא עדין שם ועזבו את המקום. עם התברר האירוע, הן זומנו לשימוע ופוטרו מעבודתן.

המקרה החמור התרחש ביום רביעי בשבוע שעבר, עם סגירת הצהרון בעיר בשעה 17:00. הוריו של הילד, עולים חדשים מאתיופיה לא הגיעו לאסוף את בנם בזמן והחלו בחיפושים אחריו. ההורים המודאגים יצרו קשר עם הגננת וכוחות ההצלה והביטחון ואז התברר שהוא נעול בגן. עם חילוצו, הוא נלקח לבדיקות רפואיות ושוחרר.

i24NEWS

מעיריית קרית גת נמסר: "עם היוודע המקרה החריג, נפתחה חקירת משטרה והתקיים בירור מיידי עם אנשי הצוות שהורחקו מתפקידם.במקביל, חודדו והובהרו מחדש הנהלים בכל הגנים ברחבי העיר. גורמי המקצוע נמצאים בקשר רציף עם בני המשפחה שחוו טלטלה לא פשוטה. זה אירוע חמור ביותר שאסור היה שיקרה ונפעל יחד עם גורמי האכיפה כדי לוודא שדבר כזה לא יקרה שוב בעתיד".