חריג: בן שלוש נשכח בגן - הצוות לא הבחין בו ונעל את המקום
מקרה חמור בסוף היום בצהרון בקרית גת - במהלכו ילד נשכח במסגרת ונותר נעול לבדו במתחם • הסייעות זומנו לשימוע ופוטרו מעבודתן • הוריו לא הגיעו לאסוף את בנם בזמן והחלו בחיפושים אחריו
המקרה החמור התרחש ביום רביעי בשבוע שעבר, עם סגירת הצהרון בעיר בשעה 17:00. הוריו של הילד, עולים חדשים מאתיופיה לא הגיעו לאסוף את בנם בזמן והחלו בחיפושים אחריו. ההורים המודאגים יצרו קשר עם הגננת וכוחות ההצלה והביטחון ואז התברר שהוא נעול בגן. עם חילוצו, הוא נלקח לבדיקות רפואיות ושוחרר.
מעיריית קרית גת נמסר: "עם היוודע המקרה החריג, נפתחה חקירת משטרה והתקיים בירור מיידי עם אנשי הצוות שהורחקו מתפקידם.במקביל, חודדו והובהרו מחדש הנהלים בכל הגנים ברחבי העיר. גורמי המקצוע נמצאים בקשר רציף עם בני המשפחה שחוו טלטלה לא פשוטה. זה אירוע חמור ביותר שאסור היה שיקרה ונפעל יחד עם גורמי האכיפה כדי לוודא שדבר כזה לא יקרה שוב בעתיד".