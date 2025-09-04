ילד בן שלוש נשכח ברכב בבאר שבע - מצבו אנוש

מומלצים -

ילד בן שלוש פונה היום (חמישי) לבית החולים סורוקה במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, לאחר שנשכח זמן ממושך ברכב סגור. צוותי הרפואה נלחמים על חייו.

i24NEWS

האסון אירע ברחוב מאיר יערי בבאר שבע. אזרחים שהבחינו בילד פרצו את הרכב והזעיקו את כוחות ההצלה. חובשי רפואת חירום במד"א יאיר רוזוליו ואדיר נזרי, סיפרו על שהתרחש מרגע שקיבלנו את הדיווח. "הגענו למקום במהירות וסיפרו לנו שהוציאו את הילד מהרכב לאחר ששהה בו זמן רב", תיארו, "מיד התחלנו בטיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, מתן תרופות וקירור, תוך כדי שאנחנו מעלים אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ומפנים אותו לבית החולים כשמצבו אנוש תוך כדי פעולות החייאה".