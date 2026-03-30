"גיבור ישראל - בשדה הקרב ובחיים": סמל לירן בן ציון ז"ל הובא למנוחות

בבית העלמין הצבאי בחולון הובא היום (שני) למנוחות סמל לירן בן ציון, שנפל אתמול במהלך פעילות בדרום לבנון. בני משפחתו, חבריו לנשק ומפקדיו ליוו אותו בדרכו האחרונה ונפרדו בכאב עמוק מלוחם שתואר כאדם ערכי, מסור ואהוב על סביבתו.

סא"ל רותם בורנשטיין ספד לו ואמר כי לירן היה לוחם "בעל למידה מתמדת, שמרים את מצב הרוח ומוביל במוטיבציה בדרכו הייחודית", ופנה למשפחה והוסיף: "תמיד נהיה לצדכם ונלך בדרכו ובאורו של לירן".

בן דודו נאור נפרד: "לא מצליח למצוא את המילים. אנחנו מוכי כאב והמומים. גדלת להיות ילד נעים הליכות עם הצחוק המתגלגל והלב הענק. תודה שיצאת לשמור ולהגן עלינו - אתה הגיבור שלי".

דודתו בטי ספדה בדמעות: "עומדים היום והלב מסרב להבין, קשה ובלתי אפשרי לדבר עליך בלשון עבר. ידעת להעריך כל רגע, כל ארוחה משפחתית, ולראות כל אדם. נשארנו עם הזיכרונות והגעגוע"

אביו, אייל, אמר בכאב גדול: "איך יכול להיות שאני אמור להגיד עליו קדיש? בן אחד יש לי. ילד כזה טוב, איזה ערכים, איזה אהבה. הוא כל הזמן היה אומר: 'אבא, אמא, אני אוהב אתכם'".

אמו נפרדה בקול חנוק: "לירן, תודה שבחרת בי להיות אמא שלך. זכיתי בך, גם אם לזמן קצר. נשמה טהורה. די כבר ללוויות האלה, די למלחמות - תעשו כבר שלום".

כזכור, סמל לירן בן ציון, בן 19 מחולון, לוחם בגדוד 9, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נהרג מירי נ"ט בחלק המערבי בדרום לבנון. האירוע, בו נפצע קשה קצין מהגדוד, התרחש אמש, סמוך לשעה 21:30, במהלכו מחבלי חיזבאללה שיגרו טילי נ"ט על טנק הגדוד. בן ציון נהרג כתוצאה מהפגיעה של הטיל הראשון - שגרם לפציעתו הקשה של הקצין.