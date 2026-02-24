למרות החרם הטורקי על ישראל: שלוש חברות תשתית טורקיות צפויות להתמודד על ביצוע פרויקט המטרו, כך פרסמה היום (שלישי) כתבת הכלכלה עדי כהן.

ל-i24NEWS נודע כי נציגי שלוש חברות טורקיות - Akkord, DEIK, Simtay , הטורקיות נמצאים בימים אלה בישראל, במסגרת סיור של חברת נת"ע ומשרד התחבורה לחברות הבינלאומיות המעוניינות לגשת למכרז על ביצוע פרויקט הענק. הסיור נרשם ברקע החרם הטורקי על ישראל. בין החברות המתעניינות בפרויקט המטרו גם מספר חברות סיניות.

כאמור, שלבי המיון המקדימים למכרז יצאו בנובמבר האחרון, כתשתית למכרז שייפתח רשמית באפריל - בסכום של 65 מיליארד שקלים. שלב א בביצוע פרויקט המטרו כולל חפירת 78 קילומטרים של מנהרות ובניית 59 תחנות תת קרקעיות.

בסופו של ההליך, המטרו יכלול כ-150 קילומטרים בתוואי תת קרקעי ברובו - שיחבר 24 רשויות בגוש דן. עלות הפרויקט נאמדת ב-150 עד 170 מיליארד דולר.