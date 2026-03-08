לאחר שהשחית אנדרטה לזכרו של עראפת: חייל מילואים הושעה משירות

חייל בגדוד של חטיבת מנשה תועד משחית אנדרטה לזכרו של יושב ראש אש"ף לשעבר, בכפר הפלסטיני זבאבידה בשומרון • בצה"ל מסרו כי החייל הושעה לאחר שלא פעל בהתאם לנהלים • תחקיר בוצע במעורבות מח"ט מנשה

שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■