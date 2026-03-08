לאחר שהשחית אנדרטה לזכרו של עראפת: חייל מילואים הושעה משירות
חייל בגדוד של חטיבת מנשה תועד משחית אנדרטה לזכרו של יושב ראש אש"ף לשעבר, בכפר הפלסטיני זבאבידה בשומרון • בצה"ל מסרו כי החייל הושעה לאחר שלא פעל בהתאם לנהלים • תחקיר בוצע במעורבות מח"ט מנשה
1 דקות קריאה
חייל בגדוד של חטיבת מנשה הושעה משירות מילואים לאחר שתועד אתמול (שבת) משחית אנדרטה לזכרו של נשיא הרשות הפלסטינית ויושב ראש אש"ף לשעבר, יאסר עראפת, בכפר הפלסטיני זבאבידה בשומרון.
בצה"ל מסרו כי החייל הושעה לאחר שלא פעל בהתאם לנהלים, והודיעו כי בוצע תחקיר במעורבות מפקד חטיבת מנשה.
גורמים ברשות הפלסטינית הביעו זעזוע מהתיעוד. מושל ג׳נין הגיע למקום, גינה את המעשה והצהיר כי יתקנו את הנזק.
