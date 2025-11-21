השירות המטאורולוגי: שיאי טמפרטורות היסטוריים לסוף נובמבר

שיאי סתיו לוהט: השירות המטאורולוגי פרסם כי שיאי טמפרטורות היסטוריים לסוף חודש נובמבר נשברים היום (שישי) במרכז הארץ. הטמפרטורות גבוהות בכ-10 מעלות ויותר ביחס לממוצע העונתי.

גל חום סתווי קיצוני פוקד היום את ישראל כאמור. באזור השפלה נשברים שיאי טמפרטורות לשליש האחרון של חודש נובמבר, כאשר בבית דגן הגיעה הטמפרטורה ל-36.2 מעלות ובתחנת חפץ חיים שבשפלה הדרומית ל-35.8 מעלות. גם בהרים חם מאוד היום ביחס לממוצע, והטמפרטורה בירושלים הגיעה ל-28 מעלות.

כזכור, רק בסוף השבוע שעבר, מזג האוויר היה קיצוני - אך דווקא בכיוון ההפוך. עקב הגשמים העוצמתיים, השיטפונות וההצפות שהגיעו בעקבותיהם ברחבי הארץ, נרשמו אירועים רבים בהם אזרחים נקלעו למצוקה. גבר כבן 54 התמוטט בחצר ביתו בזמן שניסה להציל את ביתו מהצפה. צוותי מד"א שהגיעו למקום בתוך דקות הצליחו להחזירו לחיים.

בנוסף, שני אירועי חילוץ יצאו לפועל תוך שעות: חולצו ארבעה נוסעים, שלושה מבוגרים וילד בן שלוש מרכב ששקע בנחל הירקון לעומק של כ-1.5 מטרים.