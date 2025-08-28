התיזו צבע אדום על ביתו של הרמטכ"ל: 8 פעילי שמאל נעצרו

מומלצים -

המשטרה עצרה היום (חמישי) שמונה בני אדם שהפגינו מול ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר בהוד השרון. המפגינים התיזו צבע אדום על ביתו של זמיר וגרמו נזק למבנה.

"במהלך מחאה בלתי חוקית בהוד השרון, שוטרי מחוז מרכז מתחנת כפר סבא עצרו מפרי סדר אשר גרמו נזק לכביש ומבנה", מסרה המשטרה.

המחאה מגיעה ברקע אישור תוכנית התקיפה של צה"ל בעיר עזה, שהוצגה בפניו על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר וצוות הפיקוד הבכיר של צה"ל.