אסון סמוך לאשדוד: נקבע מותן של שתי עובדות מפעל שהתמוטטו לאחר ששאפו חומרים מסוכנים

אסון סמוך לאשדוד: צוות מד"א נאלץ לקבוע היום (רביעי) את מותן של שני נשים כבנות 50, עובדות במפעלי הזיקוק שהתמוטטו במהלך יום העבודה. החשד הוא שאירעה תקלה בחליפה המיוחדת שלבשו - והן נפטרו כתוצאה ממחסור בחמצן. כוחות משטרה נמצאים בזירת האירוע, ופועלים לבדיקת נסיבות המקרה, כאשר לא נשקפת סכנה לציבור.

פראמדיקית מד"א הילה ביזאווי וחובש מד"א שמחה חסיד סיפרו: "קיבלנו דיווח על שתי נשים שאיבדו את הכרתם במפעל בסמוך לאשדוד, הגענו למקום במהירות וראינו שתי נשים כבנות 50 שהן מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו פעולות החייאה ממושכות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותן במקום".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה כי הוא בוחן את נסיבות האירוע: "עם קבלת הדיווח יצאו למקום כונני המשרד להגנת הסביבה ופועלים בשטח לצד כוחות החירום, לביצוע ניטור ובקרה סביבתית. המשרד ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ויעדכן ככל שיידרש".

מפקד מרחב אשדוד בכבאות והצלה, אריאל אבן דנן, אמר בזירת האירוע: "נבדק האם מדובר בהתלקחות גוברת, כשל טכני או אירוע חומרים מסוכנים. הזירה היא מעבדה העוסקת בחומרים מסוכנים, שבה עבדו עובדות ותיקות, שלבשו חליפות מיגון מלאות שאמורות היו להגן עליהן".