ביטול מחנות הקיץ: הנחיות משרד החינוך לגל החום הקיצוני

גל חום קיצוני מכה בישראל וצפוי להימשך עד ליום שבת הקרוב. משרד החינוך הכריז עקב כך על מצב חירום לאומי והוציא שורת הנחיות להתמודדות, בהן ביטול מחנות קיץ, טיולים ופעילויות חוץ נוספות, "לאור מאפייני מזג האוויר המסוכנים". השבוע פועלים תחת אחריות משרד החינוך כתשעה מחנות קיץ, עם כ- 6,500 תלמידים - חמישה באזור הצפון, אחד בחיפה, שניים במרכז ואחד בדרום.

מנהל מצב חירום ארצי במשרד החינוך, מוטי פינלקשטיין, פנה ללשכת מנכ"ל המשרד במכתב, בו כתב כי "במהלך השבוע הקרוב אנו צפויים לגל חום קיצוני וחריג, שמתאפיין גם באינדקס שריפות גבוה". הוא פירט את האיזורים בהן צפויות הטמפרטורות הגבוהות ביותר: בקעת הירדן - עד 51°, עמק בית שאן - עד 50°, אזור הכנרת - עד 49°, הרי הצפון וירושלים - 41°, וחוף ושפלה - לחות גבוהה מאוד ועומסי חום קיצוניים.

i24NEWS

עוד פירט פינקלשטיין את המלצות מומחית מטעם משרד הבריאות, ד"ר איזבלה קרקס: לפיהם יש לפנות ילדים מתחת לגיל 15 מהמחנות, כיוון שאין להם אפשרות לשהות בשטח. לגבי ילדים מגיל 15 ומעלה - ניתן לשהות במחנות רק בתנאי צל, אוורור ושתייה, אך ההמלצה הכללית היא להימנע גם מכך.

סגן מנהל מינהל הביטחון, ליאור טוביה, מסר בהערכת מצב שהוביל הבוקר כי הערכת מצב נוספת תתקיים במוצאי שבת.