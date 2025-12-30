הרצוג: צריך לתחקר באופן ממלכתי את 7.10 ומה שהוביל אליו

נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא היום (שלישי) לתחקר את אירועי 7 באוקטובר ואת המחדל שהוביל אליו "באופן מעמיק וממלכתי, ועל פי 'חוק ועדות חקירה'. הכאב של האזרחים והמשפחות הוא עצום - הם רוצים ומגיעות להם תשובות".

ברקע קידום ועדת החקירה האלטרנטיבית, אמר הרצוג כי "הכנסת גורמים פוליטיים כמרכיבי הוועדה, במיוחד בעיצומה של שנת בחירות, עלולה לפגוע באופן משמעות בתהליך החשוב הזה והאמון בו". "הגבורה להבין ששיח גס ובוטה, במיוחד מצד נבחרי ציבור, מקרב אותנו אל פי התהום ולאסון לאומי נוסף. את השיעור הזה אנחנו לומדים מעשרה בטבת, מההיסטוריה הרחוקה וגם מזו הקרובה", הוסיף.

ח"כ אריאל קלנר מהליכוד, שניסח את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממשלתית, התייחס הגיב לדברי הרצוג: "כבוד הנשיא, אתה אמור להיות הנשיא של כל העם, ללא יוצאים מן הכלל - ללא אזרחים סוג ב', ובטח לא משפחות שכולות סוג ב'. אין הבדל בין דם לדם ואין הבדל בין שכול לשכול. אל תיתן ידך למהלך שיגרום לקורבנן היקר מכל של משפחות שכולות רבות להיות שקוף בעיניך. אל תיתן ידך למהלך בו תקום ועדה שהם ימודרו ממנה ושאלותיהן ישארו ללא מענה. אתה הנשיא של כולם ועם כל הכבוד - עליך גם להתנהג כך!".

כאמור, לפני כשבוע אישרה הכנסת בקריאה טרומית את הצעת החוק על ועדת החקירה הממשלתית לטבח 7 באוקטובר. 53 ח"כים הצביעו בעד, ו-48 נגד. טרם אישורה, אמר נתניהו כי זו "הדרך הנכונה לברר את האמת, מדובר בוועדת חקירה בלתי תלויה, עם סמכויות מלאות, בדיוק כפי שנקבע בחוק ועדות החקירה".