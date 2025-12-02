נתונים מעודדים: זינוק חד במעבר בעלי מוגבלות לדיור בקהילה

משרד הרווחה פרסם היום (שלישי) נתונים שנתיים לקראת היום הבינלאומי לשוויון אנשים עם מוגבלות שיחול מחר. מהם עולה כי חלה עלייה של 117% במעבר ממסגרות מרובות דיירים לדיור בקהילה לעומת השנה שעברה - 340 לעומת 156. בנוסף, 50 דיירים נוספים יעברו עד סוף השנה.

כיום, 179,051 אנשים עם מוגבלות מוכרים למשרד - עליה של 3% לעומת שנה שעברה. 87,7262 מתוכם צורכים שירותים ממשרד הרווחה.

בשנת 2025 תקציב מינהל מוגבלויות במשרד עמד על 6.1 מיליארד שקלים, לאחר תוספת של 340 מיליון שקלים שהתקבלה בעקבות חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות לצורך פיתוח שירותים בקהילה אשר יאפשרו את המעבר ממסגרות דיור לדירות.

עוד עולה מהנתונים כי:

• כמעט 20 אלף אנשים עם מוגבלות מתגוררים במסגרות הדיור שבהן מעטפת תמיכה ברמות שונות, שמתואמות לצרכי הדיירים; מחציתם כבר גרים בדיור בקהילה.

• 761 צעירים עם מוגבלות זכו להגשים חלום ולהתגייס לשירות בצה"ל ובכוחות הביטחון באמצעות מגוון תכניות בהובלת משרד הרווחה והביטחון החברתי.

• משרד הרווחה הכשיר בשנה החולפת 140 דירות בקהילה; 51 מתוכן לאנשים הזקוקים לרמות תמיכה גבוהות.

במהלך השנה החולפת, המשרד החל בהקמת אגף חדש במינהל מוגבלויות שייתן מענה לילדים, נוער וצעירים עם מוגבלות. האגף פועל לגיבוש תפיסות מקצועיות, הסדרת מדיניות ופיתוח מענים בהתאם לצרכים הייחודים לשתי אוכלוסיות עיקריות: ילדים עם מוגבלות, ונוער וצעירים עם מוגבלות. בהתאם, על פי נתוני המשרד 8,024 ילדים, נוער ובוגרים עם מוגבלות זכו ליהנות מנופשוני ההפגה שהפעיל המשרד בשנה החולפת.

לגילאים הצעירים יותר מפעיל המשרד 180 מעונות יום שיקומיים ברחבי הארץ ו- 12,400 ילדים משתתפים בתכניות יום לימודים ארוך ובמועדוניות שיקומיות. גם השנה זכו 761 צעירים עם מוגבלות להגשים חלום ולהתגייס לשירות בצה"ל ובכוחות הביטחון באמצעות מגוון תכניות בהובלת משרד הרווחה והביטחון החברתי.

שר הרווחה והביטחון החברתי חיים כץ מסר: "כמי שהיה שותף בהעברת החוק לפני שלוש שנים, אני שמח לראות כיצד החזון שלנו קרם עור וגידים. מאות אנשים עם מוגבלות כבר עברו לדירות חדשות בקהילה והתהליך צובר תאוצה. משרד הרווחה ימשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם כלל משרדי הממשלה אשר מספקים שירותים לאוכלוסייה זו לטובת קידום השתלבותה המיטבית בקהילה".

מנכ"ל משרד הרווחה והביטחון החברתי ינון אהרוני הוסיף: "שנת 2025 מסמלת נקודת מפנה משמעותית בהעמקת השירותים לאנשים עם מוגבלות בישראל, ברוח חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות. השנה מתאפיינת בהרחבה ניכרת של מכלול השירותים הקהילתיים, תוך שימת דגש על עקרונות השילוב בקהילה ומתן חיים עצמאיים ברוח החוק. משרד הרווחה ימשיך להוביל בנחישות את יישום החוק על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות חיים מלאים ועצמאיים ככל האפשר בקהילה. אנו מתחייבים כי גם בשנה האזרחית הבאה נעמיק ונרחיב את השירותים עבור אנשים עם מוגבלות ונהווה מודל למדינות אחרות".

לצד זאת, לראשונה הכריזו בהרצליה על תוכנית אב שמאגדת את כלל השירותים העירוניים עבור תושבים עם צרכים מיוחדים. במסגרת התוכנית, שנקראת "הכי שווה בהרצליה", העירייה פתחה מרחב וירטואלי חדש לתושבים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.

בשלב הבא של תוכנית האב, מחלקת הנגישות ואגף אסטרטגיה בעירייה יציגו את המלצותיהם בפני מנהלי מחלקות העירייה שיתורגמו לתוכניות עבודה לשנים הבאות.

ראש העיר, יריב פישר: "תוכנית האב היא חלק מהחזון העירוני לפעול לשוויון הזדמנויות ולמימוש מלוא הפוטנציאל הגלום בכל תושב ותושבת, כדי שנחיה יחד בחברה מכבדת וראויה יותר".