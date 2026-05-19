שבועות של תקווה: העסקים בצפון נפתחים מחדש למרות צלקות המלחמה

חג השבועות הזה בצפון הוא לא רק חג של גבינות, יין וביכורים - אלא גם חג של אנשים שמסרבים לוותר.

בין כבישים שרק עכשיו מתחילים להתמלא מחדש לבין עסקים שעוד נושאים את סימני המלחמה, יש מי שבוחרים לפתוח שוב את הדלת, להדליק את האור ולהאמין שהצפון עוד יחזור לפרוח.

במחלבת הגבינות בריחאניה מנסים להחזיר את הטעם של פעם. גבינות צ'רקסיות בעבודת יד, מאפה החלוז' המסורתי - והרבה ניסיון לשמור על שגרה בתוך מציאות של חוסר ודאות.

"כבר שלוש שנים אנחנו במצב של און-אוף", מספרת בעלת המחלבה. "כשהמלחמה התחילה הכול עצר, והייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש כדי להמשיך להתפרנס".

גם בקריית שמונה, עיר שספגה ירי בלתי פוסק, יש מי שבחרו דווקא עכשיו לפתוח עסק חדש. מפעל הבשר "דלתון" נפתח באמצע המלחמה, תחת אזעקות וריצות למקלטים.

"באנו כדי להראות לתושבים שאנחנו פה", מספרים במקום. "זה לא פשוט ולא קל, אבל אם הצפון לא יקום מחדש, אף אחד לא יעשה את זה במקומנו".

מאחורי כל בקבוק יין, כל נתח בשר וכל פרוסת גבינה שנמכרת בצפון, עומדים אנשים שנלחמים על הבית שלהם. והשנה, אולי יותר מתמיד - שבועות בצפון הוא לא רק חג חקלאי, אלא הצהרת חיים.