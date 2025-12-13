מסע בדרום ת"א בעקבות בעלי המקצועות שהולכים ונעלמים

מתי יצא לכם לבקר בחנות שלייקס? לפגוש חרט עץ או יצקן ברזל. מסע בעקבות המקצועות הנעלמים בדרום תל אביב שלא מספיק שהזמן והטכנולוגיה נוגסים להם בפרנסה ועכשיו הם גם נמצאים בסכנת פינוי - אז מי רוצה לגרש אותם ולמה? צפו בכתבה של רוני שצ'וצ'ינסיקי בראש העמוד