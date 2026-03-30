שרה נתניהו הודיעה היום (שני) כי היא מוותרת על ההצעה להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, לאחר שחבר הכנסת ששון גואטה מהליכוד המליץ על שמה לשרת התחבורה מירי רגב.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי "כאשר מדינת ישראל נמצאת במלחמת קיום ובימים היסטוריים מול איראן, ובה בעת ממשיכה לעמוד במלחמת התקומה קרוב לשנתיים וחצי, מדגישה הגברת נתניהו כי הדלקת המשואה ביום העצמאות ראויה להיות לאזרחי מדינת ישראל המופלאים, העומדים בגבורה בחזית ובעורף וממשיכים בערבות הדדית במעשי חסד שלא יתוארו".

עוד נמסר כי שרה נתניהו "ביקשה שמשואה זו תהיה שייכת גם לחיילים ולחיילות שלנו הגיבורים והאמיצים שמעשי גבורתם עוד ידוברו רבות; לטייסים ולטייסות הנועזים שמגינים על ישראל, המגביהים לטוס ומגיעים למרחקים".